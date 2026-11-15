מפלגת הציבור החרדי יוצאת במתקפה חריפה נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס (יהדות התורה), בעקבות פנייתו למבקר המדינה בדרישה לבדוק חשד למימון אסור של פעילות המפלגה באמצעות קרן אמריקאית.

במפלגה דחו את החשדות וטענו כי פעילותם מתנהלת בהתאם לחוק. "מפלגת הציבור החרדי פעלה ופועלת אך ורק בהתאם להוראות החוק", נמסר בתגובה.

"הקרן שהוזכרה בפנייתו השקרית של פינדרוס למבקר המדינה לא עסקה בסיוע למפלגה. אנו קוראים למבקר המדינה לבדוק אחת ולתמיד, לעומק ובמהירות, את האשמותיו הדיבתיות של מר פינדרוס", נכתב.

בהמשך התגובה תקפו במפלגה את תפקודו של פינדרוס כחבר כנסת, וקראו לו להתמקד בסוגיות המעסיקות את הציבור החרדי במקום לעסוק בפעילותם הפוליטית.

"אנו ממליצים ליצחק פינדרוס להתחיל לעבוד על הסדרת מעמד בני הישיבות, לטפל בעוני המחפיר בציבור שלנו ובאתגרי התעסוקה, ולבצע את תפקידו כנבחר ציבור בכנסת אחרי ארבע קדנציות חסרות הישגים ודלות בעשייה", לשון התגובה.

העימות פרץ לאחר שפינדרוס פנה למשרד מבקר המדינה בבקשה לפתוח בבדיקה בעקבות מידע שלטענתו מצביע על אפשרות למימון זר של מפלגת הציבור החרדי.

בפנייתו טען כי קרן מיימונידיס (Maimonides Fund), הפועלת בארצות הברית, העניקה לכאורה תמיכה כספית ומשאבים לגורמים במפלגה, בין היתר באמצעות ארגון בשם "כלל".

לפי החשדות שהעלה, הארגון העמיד לרשות פעילים שטחי עבודה ואף מימן לכאורה משכורות של פעילי שטח.

פינדרוס הסתמך בפנייתו על סעיף 8(א) לחוק מימון מפלגות, האוסר קבלת תרומות מתאגידים במישרין או בעקיפין, וטען כי גם העמדת שירותים ומשאבים ללא תמורה עשויה להיחשב תרומה אסורה.

"ככל שהמידע נכון, עולה חשש להפרה חמורה של הוראות חוק מימון מפלגות ולעקיפת מגבלות המימון והדיווח באמצעות גוף חיצוני", כתב.

פינדרוס ביקש ממבקר המדינה לבדוק את הקשרים בין הקרן האמריקאית למפלגה, לברר אם הועברו כספים או משאבים ולבחון את הצורך בנקיטת צעדים משפטיים.