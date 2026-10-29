הפלונטר הפוליטי שאחרי הבחירות הולך ומסתבך: יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הבהיר היום (חמישי) כי לא יסכים להצטרף לממשלה בראשות בנימין נתניהו, אך גם לא לממשלה שתישען על המפלגות הערביות או תכלול את המפלגות החרדיות.

הצהרתו של ליברמן מגיעה בזמן שספירת הקולות בבחירות לכנסת ה-26 מתקרבת לסיומה, וכאשר לפי התוצאות המעודכנות אף אחד מהגושים אינו מחזיק ברוב של 61 חברי כנסת.

ליברמן, שמפלגתו זוכה בשלב זה לשבעה מנדטים, הודה תחילה למצביעיו ולפעילי המפלגה: "תודה לכל אזרחי ישראל שבחרו בישראל ביתנו, נתנו אמון בדרך שלנו ובמאבק שלנו למען מדינה יהודית, דמוקרטית, ציונית וליברלית. תודה גדולה גם לכל הפעילים שלנו שפעלו יום ולילה והיו חלק מהמאבק הזה".

בהמשך הבהיר כי אין בכוונתו לסגת מההתחייבויות שהשמיע במהלך מערכת הבחירות, גם אם משמעות הדבר תהיה קושי ממשי בהרכבת ממשלה. "כפי שאתם יודעים, אצלי מילה זו מילה, וכל מה שאמרתי לפני הבחירות תקף גם אחריהן", הצהיר.

הוא הבהיר: "לא נשב עם ביבי ולא עם טיבי, לא עם גולדקנופף ולא עם דרעי. לא עם יאסר חוג'יראת ולא עם שאר תומכי הטרור".

ליברמן שולל גם אפשרות של הסתמכות על תמיכת המפלגות הערביות מבחוץ: "לא במישרין ולא בעקיפין".

"הקואליציה היחידה שבאה בחשבון היא קואליציה המורכבת אך ורק ממפלגות ציוניות, כולל הליכוד בלי ביבי", הדגיש.

לצד הרכב הקואליציה, ליברמן הציב שני תנאים מהותיים לכל ממשלה שתקום: "ההחלטה הראשונה של הממשלה הבאה חייבת להיות הקמת ועדת חקירה ממלכתית, והחוק הראשון חייב להיות חוק גיוס לכולם".

הוא הבהיר כי "קואליציה שבה שני הסעיפים האלה אינם מופיעים ראשונים ומרכזיים, אינה רלוונטית מבחינתנו".

על פי תוצאות האמת המעודכנות לשעה 12:34, לאחר ספירת כ-95.4% מהקולות, תמונת הגושים נותרת ללא שינוי.