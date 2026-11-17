עימות פנימי בישראל ביתנו: ח"כ לשעבר דן אילוז, שעזב את הליכוד לפני הבחירות והצטרף למפלגתו של אביגדור ליברמן, מתח בימים האחרונים ביקורת חריפה על יו"ר המפלגה בעקבות שינוי עמדתו בסוגיית חוק הגיוס והמגעים עם המפלגות החרדיות.

על פי הפרסום הבוקר (שלישי) בחדשות 13, אילוז אמר בשיחות סגורות כי "אני חש מרומה ונבגד", והוסיף כי הוא "מתכוון להילחם בחוק הגיוס".

באוגוסט האחרון עזב אילוז את הליכוד והצטרף לישראל ביתנו, תוך התחייבות לפעול לקידום חוק שירות לכולם ולהתנגד לישיבה בממשלה עם המפלגות החרדיות.

לקראת הבחירות הוצב אילוז במקום העשירי ברשימת ישראל ביתנו, שעשוי להפוך לריאלי רק במקרה של הפעלת החוק הנורווגי.

הביקורת של אילוז מגיעה יממה לאחר שליברמן נבחר ליו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית של הכנסת והודיע כי בכוונתו לקדם חוק גיוס חדש, שיזכה גם להסכמת ההנהגה החרדית.

"אנחנו נתעסק כבר היום בצהריים בחוק הגיוס, כאשר מדובר בחוק שיעבור שלוש תחנות. זה חוק שיהיה הכי הוגן, שיעבור את הרמטכ"ל את בג"צ ואת הרב לנדאו", אמר ליברמן בדיון הראשון בראשותו.

הוא הוסיף: "זה יכול להיות אך ורק חוק שעובר את הצבא. זה לא יהיה גיוס לכולם אבל חוק הכי הוגן. זו הנוסחה".