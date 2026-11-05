ראש השב"כ דוד זיני התייחס בכנס סגור בתוך השירות לחשדות להזרמת כספים זרים במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות לכנסת, והשווה את חומרת האירוע למחדל 7 באוקטובר.

"אני תופס את אירוע הכסף שנכנס לפה בבחירות כמו הכישלון בשבעה באוקטובר. זה יום הכיפורים שלנו. זה הפיגוע האסטרטגי הגדול ביותר בתולדות המדינה", אמר זיני, כך לפי דיווח בחדשות 12.

הדברים נאמרו על רקע הסערה שהתעוררה בימים האחרונים בעקבות אזהרות השב"כ מפני חשד להתערבות זרה בבחירות לכנסת, באמצעות הזרמת כספים בהיקפים נרחבים מגורמים מחוץ לישראל.

מוקדם יותר השבוע טען יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, כי הרשות הפלסטינית היא שעמדה מאחורי הזרמת הכספים בניסיון להשפיע על הבחירות בישראל. לדבריו, הרשות הייתה מעורבת במערכת הבחירות ופעלה להשפיע על הרשימה המשותפת ועל רע"ם.

בהמשך פורסם ב-i24NEWS כי בשב"כ בודקים חשד שח"כ איימן עודה קיבל מאות אלפי שקלים במזומן מהרשות הפלסטינית. עודה דחה את החשדות וטען כי מדובר ברדיפה פוליטית.

במקביל, נחשפו בימים האחרונים פרטים על המחלוקת החריפה בין זיני ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, סביב בקשתו לחקור את חברי הכנסת מנסור עבאס, אחמד טיבי, סאמי אבו שחאדה ואיימן עודה.

אמש פורסמו ב-i24NEWS חילופי דברים בין השניים, במהלך שיחה שתוארה כ"שיחת הצעקות".

"תני לי לחקור את חברי הכנסת", דרש זיני, והיועמ"שית השיבה: "בלי חשד סביר - לא אתיר לחקור אדם באזהרה ובפרט חבר כנסת". זיני טען: "אישרת לי חקירות שב"כ על חשד פחות מזה", ובהרב מיארה חזרה על דרישתה לחשד סביר. בתגובה אמר לה: "תני לחקור ואז יהיה חשד סביר".

בהמשך הזהיר זיני מפני "חשש לפגיעה בדמוקרטיה הישראלית" ומפגיעה בביטחון הלאומי. מנגד, ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הזהיר כי "בהתנהלות לא נכונה - דווקא שב"כ יפגע בדמוקרטיה".

כאשר היועמ"שית ביקשה לשמוע את עמדת המשטרה לפני קבלת החלטה, תהה זיני: "מה המשטרה קשורה בחקירה ביטחונית?". בהרב מיארה השיבה: "שוחד בחירות של כרטיסי תדלוק זה לא חקירה ביטחונית".

פרטים נוספים על הפרשה פורסמו בחדשות 12, מתוך שיחה בין זיני ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג. בשיחה טען ראש השב"כ כי מדובר בהעברת סכומים של עד 100 מיליון שקלים, ומתח ביקורת על כך שלא אושרה חקירת חשודים בפרשה.

"פריסה ארצית, ארומה ביטחונית, מספר מפלגות, חשודים שמעורבים גם בטרור - מה עוד צריך?", תהה זיני.

לדבריו, סמוך לבחירות התקבלו ראיות שחיזקו את החשדות: "קרוב לבחירות הגיע 'אקדח קטן וקטלני' של ראיות. ביום הבחירות בצוהריים הגיעו הדיווחים שאישרו מהשטח את התופעה שעליה קיבלנו התרעה מראש: תצביע - ותקבל כסף או כרטיסי תדלוק".

עם זאת, ביום הבחירות עצמו אמר זיני כי "הבחירות תקינות ומפוקחות בצורה מעוררת השראה".

השבוע העביר שב"כ לחברי ועדת הבחירות המרכזית התייחסות רשמית, שלפיה המידע המודיעיני מצביע לכאורה על הזרמת כספים ממדינות זרות לישראל, שמקורם בגורמים בעלי אינטרסים סמויים ואף עוינים.

בשירות טענו כי מדובר בפעולות שנועדו לקדם השפעה זרה על הבחירות, בהיקפים העשויים להגיע לאלפי מעורבים ואף יותר. עם זאת, בשב"כ הבהירו כי נדרשות פעולות איסוף וחקירה נוספות כדי לבסס את החשדות ולקבוע את היקף התופעה.