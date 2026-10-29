קטאר מגיבה לראשונה באופן רשמי לסערה סביב החשדות להתערבות זרה בבחירות לכנסת ה-26.

דובר משרד החוץ הקטארי, מאג'ד אל-אנסארי, פרסם היום (חמישי) הודעה חריפה שבה הכחיש כל מעורבות של ארצו במימון פעילות שנועדה להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל, ותקף פוליטיקאים ואנשי תקשורת ישראלים שלטענתו מפיצים האשמות חסרות בסיס.

"אנו מכחישים בתוקף את הטענות שקטאר התערבה בבחירות בישראל או מימנה פעילות כלשהי שנועדה להשפיע על תוצאותיהן", מסר אל-אנסארי.

לדבריו, "אנו דוחים את ההאשמות שהשמיעו פוליטיקאים ישראלים מסוימים ומקורביהם בתקשורת, שפתחו בעוד מסע של הפצת מידע כוזב במטרה לגרור את קטאר למחלוקות הפוליטיות בישראל בעקבות הבחירות שנערכו השבוע".

הדובר הקטארי התייחס לשורת הפרשות שבהן הוזכרה ארצו בשיח הפוליטי בישראל, ולעג לטענות שלפיהן קטאר פועלת להשפיע על גורמים ממחנות פוליטיים שונים.

"הם מאשימים את קטאר בכך שקנתה את בנימין נתניהו, את השמאל הפוליטי הישראלי, וכעת, בקמפיין האחרון הזה, גם את הקול הערבי. אם היינו מאמינים לטענות הללו, נראה שקטאר היא הבעלים של כל ישראל", אמר.

אל-אנסארי הגדיר את ההאשמות "מגוחכות ומסוכנות באותה מידה", וטען כי העיסוק החוזר בקטאר במערכת הפוליטית הישראלית מעיד על אובססיה כלפי ארצו.

לדבריו, "האזכור החוזר של קטאר ברטוריקת הבחירות בישראל חושף אובססיה מוגזמת כלפי ארצנו בקרב דמויות פוליטיות ותקשורתיות ישראליות מסוימות".

הוא הוסיף כי אין להשתמש בקטאר כשעיר לעזאזל לכישלונות פוליטיים בישראל. "קטאר לא צריכה לשמש שעיר לעזאזל לכישלונות הפוליטיים של פוליטיקאים ישראלים מסוימים. במקום לנסות להסיט את תשומת הלב לקטאר, מוטב שיתמקדו בבוחריהם, בשיפור חיי היומיום של האזרחים ובתיקון הנזקים שגרמו באזור", אמר.

בהמשך שב דובר משרד החוץ והבהיר כי ארצו אינה מתערבת בפוליטיקה הישראלית: "אנו חוזרים ומדגישים שאין לנו כל מעורבות בתחרות הפוליטית או האלקטורלית בישראל. אלה עניינים ישראליים פנימיים שאיננו מתערבים בהם, ולא נקבל שום ניסיון לגרור את קטאר למחלוקות הפוליטיות הפנימיות שלה".

לצד הכחשת החשדות, ניצל אל-אנסארי את ההודעה כדי להציב דרישות מדיניות בפני הממשלה הבאה שתקום בישראל.

לדבריו, כל ממשלה שתקום בעקבות הבחירות חייבת לפעול בהתאם לחוק הבינלאומי ולהחלטות האו"ם הרלוונטיות, ולהתייחס ברצינות לסוגיה הפלסטינית.

הוא קרא להכרה בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית ולהקמת מדינה עצמאית בגבולות 1967, שבירתה מזרח ירושלים. "כל ממשלה שתקום בעקבות הבחירות הללו חייבת לכבד את החוק הבינלאומי ואת החלטות האו"ם הרלוונטיות, לעסוק ברצינות ובכנות בסוגיה הפלסטינית ולכבד את זכויותיו הבלתי ניתנות לשלילה של העם הפלסטיני", מסר.

אל-אנסארי הדגיש כי קטאר תמשיך בפעילותה המדינית וההומניטרית באזור, לרבות תפקידה כמתווכת בסכסוכים. "שום דבר מכל אלה לא יסיט אותנו מתפקידנו החשוב כמתווכים, מהמאמצים הדיפלומטיים וההומניטריים שלנו, מתמיכתנו בעם הפלסטיני או ממחויבותנו לשלום צודק וכולל וליציבות אזורית", אמר.

את הודעתו חתם באזהרה כי קטאר לא תשתוק לנוכח מה שהיא רואה כניצול שמה לצרכים פוליטיים בישראל. "לא נשתוק בזמן ששמה של קטאר מנוצל לקידום אג'נדות אלקטורליות או אינטרסים פוליטיים צרים", הצהיר.

התגובה הקטארית מגיעה על רקע בדיקת השב"כ בנוגע לחשדות להעברת כספים מגורמים קטאריים למנגנון המזוהה עם מפלגת רע"ם, במטרה אפשרית לסייע לה בבחירות.

לפי הפרטים שפורסמו בישראל, הבדיקה עוסקת בין היתר בשאלה לאן הועברו הכספים והאם מדובר במהלך רחב יותר שנועד להשפיע על תוצאות הבחירות.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, פנה לראש השב"כ בבקשה להעמיק את בדיקת החשדות, אך הדגיש כי אין בידיו להעיד על טיבם.

במקביל הבהירה ועדת הבחירות המרכזית כי הבחירות התנהלו כדין וכי למיטב ידיעתה אין בסיס לטענות על פגיעה שיטתית בטוהר הבחירות בקלפיות.