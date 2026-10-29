נהגים, שימו לב: החל מיום ראשון הקרוב תיכנס לתוקף חובת הדלקת אורות בכבישים בינעירוניים גם בשעות היום, כחלק מתקנות נהיגת החורף. החובה תחול על כלל כלי הרכב ותימשך עד סוף מרץ 2027.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזכיר כי עם המעבר לשעון החורף ותחילת חודש נובמבר, על הנהגים להקפיד על נסיעה באורות דולקים בכבישים בינעירוניים גם כאשר שורר אור יום מלא.

החובה חלה על כל סוגי הרכב, לרבות כלי רכב פרטיים, והיא נועדה לשפר את נראות כלי הרכב ולהגביר את בטיחות המשתמשים בדרך, במיוחד בתנאי הראות המשתנים במהלך חודשי החורף.

לצד החובה הכללית בכבישים הבינעירוניים, קיימות תקנות מחמירות יותר עבור סוגי רכב מסוימים.

אוטובוסים, מוניות ומשאיות שמשקלן הכולל המותר עולה על 15 טונות מחויבים להדליק אורות גם בכבישים עירוניים במהלך כל תקופת החורף.

רוכבי אופנועים, לעומת זאת, מחויבים להדליק אורות בכל שעות היום והלילה, בכל סוגי הדרכים ולאורך כל ימות השנה, ללא קשר לעונה.

בנוסף, בכל כלי הרכב קיימת חובה להדליק אורות בהתאם לתנאי הדרך והראות, וכן בשעות החשכה. על פי החוק, שעות החשכה מוגדרות החל מרבע שעה לאחר שקיעת השמש ועד רבע שעה לפני זריחתה.

במשרד התחבורה מסבירים כי נסיעה באורות דולקים מאפשרת למשתמשי הדרך האחרים להבחין בכלי רכב ממרחק רב יותר, ומסייעת לנהגים לזהות כלי רכב המתקרבים אליהם.

הדבר חשוב במיוחד בחודשי החורף, שבהם תנאי הראות עשויים להשתנות במהירות בשל עננות, גשם, ערפל ושעות אור קצרות יותר.

במקביל לכניסת התקנות לתוקף, משרד התחבורה קורא לנהגים להכין את כלי הרכב לקראת החורף ולוודא את תקינות מערכות הבטיחות.

בין היתר מומלץ לבדוק את מצב הבלמים, הצמיגים, מערכת ההיגוי, הפנסים והמגבים, וכן את תקינות מערכות החימום והפשרת האדים.

במשרד מדגישים כי היערכות מוקדמת לחורף, התאמת מהירות הנסיעה לתנאי הדרך והקפדה על כללי הבטיחות עשויות לצמצם את הסיכון לתאונות דרכים.