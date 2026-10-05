הפרשן הפוליטי עמית סגל מתח הבוקר (שני) ביקורת חריפה על משרד התחבורה בעקבות המחדל באבטחת הטיסות הזרות, והתמקד באי-השימוש של המשרד במרכז הלאומי לאבחון נוסעים.

"המחדל של משרד התחבורה זועק בנקודה מרכזית אחת: הוקם מרכז לאומי לאבחון נוסעים", כתב סגל.

לדבריו, כל משרד ממשלתי רלוונטי נדרש להסמיך עובדים שיוכלו לגשת לנתונים ולבצע בהם חיתוכים בהתאם לצרכיו.

כדוגמה ציין את האפשרות של משרד הבריאות לאתר נוסעים המגיעים ממדינות שבהן מתפשטות מגפות, ואת האפשרות של משרד התחבורה לזהות טייסים המגיעים ממדינות עוינות.

סגל ציין כי המאגר כבר הוכיח את יכולתו וסייע, בין היתר, באיתור הישראליות שנעלמו בווינה.

אלא שלטענתו, "משרד התחבורה לא טרח מעולם להסמיך עובדים, לא הגיש אף שאילתה ואף לא טרח לשלם את חלקו במאגר".

"אם הוחלט שטייסים ממדינות עוינות לא נכנסים, איך תגלה אותם אם לא טרחת למלא את חלקך הבסיסי והוא להתעניין? שערורייה ממש", הוסיף.

דבריו של סגל מצטרפים לשורת פרסומים בימים האחרונים שמיקדו שאלות קשות בהתנהלות משרד התחבורה ובאופן שבו מימש את אחריותו בתחום אבטחת התעופה הזרה.

אחד הממצאים המרכזיים נוגע בדיוק למאגר שאליו התייחס סגל. חוק המרכז הלאומי לאבחון נוסעים מאפשר לגופים המוסמכים לקבל מידע על נוסעים ואנשי צוות בטיסות בינלאומיות. ב-ynet דווח כי משרד התחבורה נמנה עם הגופים שיכולים להשתמש במידע לצורך תפקידם, אך מאז הקמת המאגר לא ביקש לממש את הגישה אליו.

המידע במערכת עשוי לאפשר, בין היתר, לזהות את אזרחותם של אנשי צוות ולסמן מקרים המחייבים בדיקה נוספת. במקביל נחשף כי פרטי צוותי האוויר עשויים להגיע למערכת רק סמוך לסגירת דלתות המטוס ולעיתים אף לאחר ההמראה, כך שגם מנגנון העברת המידע עצמו נמצא כעת בבחינה.

המחדל התחדד לאחר שנחשף כי לאורך השנים הגיעו לנתב"ג אנשי צוות בעלי אזרחויות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל. רק לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי חודדו ההנחיות לחברות התעופה ונקבע כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים עם ישראל לא ישובצו בטיסות לישראל.

החשיפות העלו גם כי הפערים היו מוכרים זמן רב קודם לכן. במסמך פנימי של המל"ל שנחשף בגלי צה"ל נקבע כי משרד התחבורה אינו מממש את האחריות שהוטלה עליו בהתאם להחלטות שהתקבלו בתחום. הנושא עלה גם בדוח חסוי של מבקר המדינה ובדיונים שבהם השתתפו משרד התחבורה, המל"ל, שב"כ והמוסד.

בתוך משרד התחבורה עצמו התריעו גורמי מקצוע כי אין בידיהם היכולות הדרושות לשאת באחריות הביטחונית הרחבה. למרות זאת, האחריות נותרה במשרד, ובמקביל לא הוקם מנגנון אחר שסגר את הפער בין המידע המצוי בידי גופי המדינה לבין הבדיקות שנדרשו בפועל.

לצד זאת נחשף כי אגף ביטחון, חירום וסייבר במשרד התחבורה, האחראי למשימות ביטחוניות נרחבות בתחומי האוויר, הים והיבשה, פועל בכוח אדם מצומצם. לפי נתונים שפורסמו ב-ynet, בפועל מדובר בכעשרה עובדים קבועים במשרה מלאה, לאחר שעובדים עזבו ותקנים נותרו בלתי מאוישים.

משרד התחבורה דחה את הטענות שהופנו כלפיו וטען כי אינו גוף מודיעיני ואין בידיו הכלים לבצע בעצמו בדיקות רקע מודיעיניות לנוסעים ולאנשי צוות. במשרד טענו גם כי חלק מהפרסומים מערבבים בין האחריות על טיסות זרות לבין האחריות על טיסות חכורות.

בעקבות שורת החשיפות הנחה אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק שיבצע בחינה יסודית של כלל היבטי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל.