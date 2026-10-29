שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, פרסמה היום (חמישי) מתקפה חריפה נגד מפלגת רע"ם והעומד בראשה, מנסור עבאס, על רקע החשדות לשוחד בחירות ולהתערבות זרה במערכת הבחירות.

סטרוק טענה כי המפלגה פועלת לשינוי אופייה של מדינת ישראל מבפנים, וקראה למנוע ממנה להתמודד לכנסת.

בפתח דבריה ביקשה סטרוק להזהיר מפני מה שהיא רואה כתפיסה מוטעית של מפלגת רע"ם ומטרותיה.

"מציעה לכולנו לא להתבלבל בנוגע לרע"ם: מדובר בזרוע הפוליטית של התנועה האיסלאמית בישראל, תנועה שבחלק גדול ממדינות העולם מנהיגיה יושבים בכלא", כתבה.

בהמשך התייחסה לשאלת היחס של רע"ם לארגון הטרור חמאס, וטענה כי הקשרים בין אנשי התנועות משמעותיים יותר מהצהרותיה הפומביות של המפלגה.

"השאלה איך רע"ם מגדירה את חמאס היום ובפומבי (והיא אכן מרבה לגמגם) - פחות מעניינת, לנוכח אינספור צילומים משותפים ומחוייכים של מנסור עבאס עם בכיר חמאס ראזי חאמד וחבר מרעיו", טענה.

לדבריה, "רע"ם היא תנועת-אחות של חמאס, שפועלת להשיג את אותן מטרות, בדרכים אחרות".

סטרוק המשיכה וטענה כי המפלגה מקדמת תפיסה אידיאולוגית שאותה הגדירה כניסיון להשתלט על מדינת ישראל באמצעים פוליטיים. "האג'נדה הראשית של רע"ם, שנאמרת ונכתבת בערבית כמובן, היא 'הג'יהאד האזרחי' - כלומר: כיבוש ישראל מבפנים, ללא יריה אחת, רק באמצעות הכח הפוליטי והשלטוני, תוך ניצול הדמטקרטיה שלנו", כתבה.

לטענתה, זהו גם ההבדל המרכזי בין הפלג הדרומי של התנועה האיסלאמית, שממנו צמחה רע"ם, לבין הפלג הצפוני שהוצא מחוץ לחוק: "השיטה הזו, והיא בלבד, היא ליבת המחלוקת בין 'הפלג הדרומי' של עבאס, שטיפח את רע"ם כמפלגה כדי לממש אותה, לבין 'הפלג הצפוני' של ראאד סאלח, שהוצא אל מחוץ לחוק".

השרה הוסיפה וטענה כי "הפלג הדרומי בראשות עבאס חותר לחיסולה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לכיבושה מבפנים בכלים פוליטיים, פרלמנטריים, מינהליים ושלטוניים, והפיכתה למדינת כל אזרחיה".

בהמשך טענה סטרוק כי לשיטתה אין צורך בחקירת שב"כ כדי להבין את מטרותיה של רע"ם, וכי די בבחינת התבטאויותיו של עבאס בערבית. "לא צריך חקירת שב"כ בנושא הזה. מספיק שכל ישר ועיון בטקסטים בערבית של הח"כ הד"ר הלבבי ממראר, כדי להבין את האמת המסוכנת הזו", כתבה.

סטרוק ייחסה לעבאס שורה של ביטויים שלטענתה מלמדים על תפיסת עולמו: "את ערביי ישראל הוא מכנה 'הפנים הפלסטיני', את א"י - 'אדמתנו הגזולה', את המחבלים - 'שאהידים', ואת הקמת המדינה - 'נאכבה'".

עוד טענה כי עבאס עצמו הסביר בערבית כיצד השתתפות בקואליציה מאפשרת לקדם את אותה תפיסה פוליטית. "עבאס גם טורח להסביר בערבית כיצד דווקא החברות בקואליציה היא המאפשרת את הג'יהאד האזרחי, הרבה יותר מחברות בכנסת", כתבה, והוסיפה כי לדבריה עבאס אף ציין שבצלאל סמוטריץ' היה היחיד שהבין זאת.

על בסיס טענות אלה קראה סטרוק לחברי הכנסת הציוניים לפעול למניעת השתתפותה של רע"ם בבחירות. "די בבסיס המידע הפשוט והזמין הזה, כדי שכל חבר כנסת ציוני, שרוצה לשמור על ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ולמנוע את כיבושה מבפנים - יפעל כדי שרע"ם לא תוכל להתמודד לכנסת, ובוודאי לא יסכים בשום אופן לתמוך את הממשלה שלו באצבעותיהם של עבאס וחבריו", כתבה.

רק לאחר מכן עברה סטרוק להתייחס ישירות לחשדות לשוחד בחירות ולהעברת כספים מגורמים זרים, הנבדקים בימים אלה. "חלוקת שוחד בחירות בהיקפים עצומים ע"י התנועה האיסלאמית - זו כמובן עליית מדרגה חמורה במאמצי ההשתלטות שלה על מדינת ישראל", טענה.

היא הוסיפה כי אם יתברר שכספים הגיעו מקטאר ומטורקיה, מדובר יהיה לדבריה בהחמרה נוספת: "אם כספי השוחד האלה הגיעו מקטאר ומתורכיה - מקורות המימון של הטרור האיסלאמי העולמי - זו עליית מדרגה חמורה עוד יותר".

סטרוק דרשה לחקור את החשדות עד תום ולמצות את הדין עם מי שיימצאו אחראים לעבירות. "כל אלה חייבים להיחקר עד תום, בכל הכלים שבידי השב"כ, ומבצעי הפשעים האלה חייבים לשבת בכלא שנים רבות", כתבה.

לקראת סיום הבהירה סטרוק כי התנגדותה לרע"ם אינה תלויה בתוצאות החקירות. "אבל גם ללא כל התוספות המזעזעות הללו, עבאס ומפלגת רע"ם לא ראויים לשבת בשום קואליציה במדינת ישראל, ולולי הרודנות של בג"צ ניתן היה למנוע גם את ישיבתם בכנסת", כתבה.

את דבריה חתמה בקריאה להפריד בין המחלוקות הפוליטיות בתוך הציבור היהודי לבין מה שהיא מגדירה כאיום על אופייה של המדינה: "את המחלוקות בינינו: שמאל וימין; חילוניים, דתיים וחרדים - צריך להכריע ו/או לפתור בכל הדרכים הדמוקרטיות. אבל אל לנו לאפשר לאויבינו להשתמש בדמוקרטיה שלנו כדי לכבוש אותנו מבפנים".