איש התקשורת אברי גלעד מתח ביקורת חריפה על יהודים שהצביעו לרע"ם ולרשימה המשותפת בבחירות לכנסת ה-26, והתמקד במיוחד בסופר אתגר קרת, שלפי דיווח שעליו הסתמך הגיע במיוחד מפולין לישראל כדי להצביע לרע"ם.

בדבריו הביע גלעד תמיהה על הבחירה של מצביעים יהודים לתמוך במפלגות הערביות, וטען כי מדובר בחוסר הבנה של אופיין ושל השקפת עולמן.

"אני מכיר אנשים שהצביעו למשותפת ולרע"ם - יהודים. אני חושב שבאמת אין גבול לתמימות, אין גבול לסכלות", אמר.

הוא הוסיף "קראתי שהסופר 'האהוב עליי' אתגר קרת, עזב את מקום מגוריו בוורשה - איך יהודי יכול לגור בפולין, אני לא יודע - ובא לפה בשביל להצביע רע"ם".

"הוא בא לארץ ישראל, שהוא לא גר בה", המשיך גלעד, "כדי להצביע לתנועה אסלאמיסטית שאומנם - כשמדובר ברע"ם - מדברים במילים יפות אבל אנחנו מכירים את תורת התקייה המוסלמית", טען.

גלעד החריף את ביקורתו על קרת ותיאר את נסיעתו לישראל לצורך ההצבעה במילים קשות. "הוא פשוט טס, טרח בשביל להצביע ולהטיל פה את הביצה המורעלת הזאת. לא ייאמן".

את דבריו חתם בביקורת רחבה יותר על מצביעים יהודים שבחרו לתמוך במפלגות הערביות: "פשוט יש ישראלים ויש יהודים שבאמת לא למדו כלום".