סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, הבהיר הלילה (שישי) כי הנשיא דונלד טראמפ נחוש להשיג את יעדיה של ארצות הברית בעימות עם איראן, אך לא יאפשר למערכה להפוך למלחמה ממושכת ללא מועד סיום.

באירוע של רשת פוקס ניוז שנערך בטקסס לקראת בחירות אמצע הכהונה בשבוע הבא, הביע ואנס תמיכה בפעולות הצבאיות של הממשל נגד הרפובליקה האסלאמית, לצד התנגדותו למעורבות צבאית אמריקנית ממושכת מחוץ לגבולות המדינה.

"אנחנו מעורבים באיראן בצורה כזו או אחרת כבר שבעה חודשים. ארצות הברית מתמודדת עם איראן כבר 47 שנים, ואני מבטיח לכם שדונלד טראמפ לא יאפשר לאיראן להפוך למלחמה שלא נגמרת", אמר ואנס.

סגן הנשיא הדגיש כי התנגדות למלחמות ממושכות מעבר לים אינה שוללת את הצורך בהפעלת כוח צבאי כאשר הדבר נדרש להשגת האינטרסים האמריקניים.

"אני חושב שיש הבדל בין ביקורת על הרפתקאות צבאיות כושלות מעבר לים לבין הטענה שלעולם, בשום מצב, אסור להשתמש בצבא האמריקני", הסביר.

"אם אתם חוששים ממלחמה נוספת שלא תיגמר לעולם, דונלד טראמפ לעולם לא יאפשר לזה לקרות", הוסיף ואנס. "הוא ישיג את היעדים של ארצות הברית, ואז נתמקד בדברים האחרים שאנחנו עושים".

הצהרתו של ואנס מגיעה על רקע דיווחים על ניסיונות לחדש את המגעים בין ארצות הברית לאיראן, במקביל לאפשרות של חידוש התקיפות האמריקניות נגד המשטר בטהרן.

שלשום דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי ואנס שיגר מכתב למוחסן רזאי, בכיר במערכת הביטחון האיראנית המזוהה עם המחנה הניצי במשטר, במטרה לבחון אפשרות לחידוש המשא ומתן ולמנוע סבב נוסף של תקיפות אמריקניות.

על פי הדיווח, הפנייה נעשתה בהנחיית טראמפ ועסקה באפשרות לגבש מסגרת לחידוש השיחות בין המדינות, ולא בפרטי הסכם שלום אפשרי.

עם זאת, טראמפ הכחיש כי הורה לסגנו לפעול לקידום משא ומתן מדיני, וטען כי המכתב עסק בסיוע הומניטרי לאיראן.

"לא. הם זקוקים לעזרה באספקה רפואית ובדברים שונים. הוא שאל אותי מה דעתי. אמרתי לו, 'אם אתה רוצה לעשות את זה, זה בסדר'. בעיקרון, מדובר בהכנסת אספקה כדי לעזור לאנשים שאינם בקו הבריאות".

אתמול (חמישי) אישרו כלי תקשורת באיראן כי המכתב מוואנס התקבל בטהרן, אך ציינו כי המשטר האיראני טרם השיב לפנייה.