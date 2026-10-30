הפרשן הפוליטי עמית סגל עורר סערה ברשת לאחר שפרסם פוסט חריף נגד דתיים לאומיים שנאבקו בחוק הגיוס ודרשו את גיוס החרדים לצה"ל.

סגל כינה אותם "פתאים" וטען כי מדובר במגזר שנוח במיוחד להשפעה, אך דבריו עוררו תגובות זועמות מצד מילואימניקים, פעילים ועיתונאים, שהאשימו אותו בזלזול במחאה שנולדה מתוך מצוקת שירות אמיתית.

הסערה החלה בעקבות פוסט שפרסם סגל לאחר הבחירות לכנסת ה-26, על רקע התבטאויות של גורמים המזוהים עם האופוזיציה בנוגע לאפשרות להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות החרדיות.

סגל ביקש להצביע על מה שהוא רואה כסתירה בין המאבק שניהלו חלקים מהציבור הדתי-לאומי נגד הפטור מגיוס חרדים, לבין הנכונות של גורמים באופוזיציה לשקול שיתוף פעולה פוליטי עם אותן מפלגות.

אלא שבמקום להסתפק בביקורת על הפוליטיקאים, בחר סגל להפנות את חיציו דווקא כלפי הציבור הדתי-לאומי עצמו.

"רחמיי על כל הדתיים לאומיים הפתאים ששלוש שנים סיפרו כמה נוראה הכניעה לחרדים, הסכימו עם המודעות האנונימיות נגד החרדים בעיתוני המגזר שמומנו על ידי מחאת קפלן והחל מעשר דקות אחרי המדגם שומעים מחברי מחנה השינוי ונציגיהם בתקשורת שהחרדים הם בעצם הפרטנר המושלם כדי להקים ממשלה", כתב.

את דבריו חתם במשפט שעורר זעם במיוחד: "לא קם מגזר כה נוח להשפעה כמותם".

ההתבטאות נתפסה בקרב מבקריו של סגל כניסיון להציג את המאבק לגיוס חרדים כתוצאה של מניפולציה פוליטית, במקום להתמודד עם הטענות על העומס המוטל על משרתי המילואים ובני משפחותיהם.

המילואימניק ואושיית הרשת עומר בבאי הגיב בחריפות והדגיש כי מדובר בכאב אמיתי, ולא בקמפיין פוליטי שהצליח להשפיע על הציבור.

"רחמיי על כל הדתיים הלאומיים שלא מבינים שזה לא קמפיין כזה או אחר אלא כאב אמיתי של אנשים ובני משפחותיהם שעושים מאות ימי מילואים בלי תקווה שמישהו בממשלה ישנה את זה", כתב.

גם יו"ר פורום מילואימניקים דתיים, יאיר וייגלר, דחה את טענותיו של סגל בנוגע למימון המחאה נגד הפטור מגיוס. "גייסתי כסף לעשרות מודעות שעסקו בגיוס. אפילו ערוץ 14 עשה עלי תחקיר ולא מצא קשר לכסף שקיבלתי מקפלן", כתב וייגלר.

בהמשך תקף את סגל באופן אישי וטען כי הוא נוהג להטיף לציבור הדתי-לאומי במקום להבין את מצוקתו: "עמית נהנה להיכנס לעמדת המטיף לציבור הציוני דתי. אבל כשאתה אוהב את המדינה והבחירה שלך היא בין מי שכבר מכר אותך לחרדים ומי שעוד לא, מבין מאוד את מי שהצביע לגוש השינוי".

גולש נוסף השיב לסגל במשפט קצר שהמחיש את תחושת הפגיעה בקרב מבקריו: "גם לא קיים מגזר שקורס תחת נטל השירות כמוהם".

העיתונאי אמיר אטינגר הציג עמדה מורכבת יותר. הוא הסכים עם הביקורת של סגל על השימוש הפוליטי שעשו גורמים במחנה השמאל בסוגיית הגיוס, אך דחה את הניסיון להפוך את המאבק עצמו לעניין מפלגתי.

"אתה צודק. חלקים רחבים בגוש השינוי עשו בנושא החשוב הזה שימוש ציני. אבל מהותית, הכניעה לחרדים היא בעיה קשה לא רק של דתיים לאומיים פתאים. המאבק נגד זה הוא ערכי. כולם פשוט טומנים את הראש בחול נוכח צרכיהם הפוליטיים", כתב.

אלא שהביקורת על סגל לא הסתכמה בטון שבו בחר להתבטא. בהמשך התפתח עימות בינו לבין העיתונאי ברק רביד, שדרש ממנו להצביע על גורמים פוליטיים מרכזיים באופוזיציה שאכן קראו להקמת ממשלה עם החרדים.

"מי מראשי מפלגות האופוזיציה אמר ביומיים האחרונים שהחרדים הם הפרטנר המושלם?", שאל רביד. סגל השיב: "לא כתבתי ראשי מפלגות האופוזיציה".

רביד לא הסתפק בתשובה והבהיר כי בעיניו יש להבחין בין אמירות של גורמים שונים לבין עמדותיהם של ראשי המפלגות, שהם אלה שמקבלים את ההחלטות הפוליטיות.

"הם אלה שקובעים. כל אחד אחר סתם מבלבל את המוח. גם לא שמעתי אחרים מדברים על צירוף של החרדים. אבל מודה שלא עקבתי אחרי כל ההתבטאויות של הח"כים מהאופוזיציה. מישהו מהם התבטא בנושא?", הקשה.

בתגובה הפנה סגל את רביד לשיחות עם בכירים במחנה השינוי ורמז כי מתקיימים מגעים פוליטיים שלא קיבלו ביטוי פומבי. "אני מציע שתתפוס שיחה עם כמה מבכירי גוש השינוי ותשאל למה הם מתכוונים בניסיון להקמת ממשלה. כמו כן - מדוע מפלגת ישר סירבה להגיב לפרסום על מגעים עם יהדות התורה. תופתע ממה שתשמע", כתב.

רביד השיב כי כבר שוחח עם כמה מהגורמים הרלוונטיים, אך לא שמע מהם על מהלך כזה. "דיברתי עם כמה מהם היום. לא אמרו לי על יהדות התורה. אבל אולי לא אמרו לי אמת", כתב.