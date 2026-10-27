פרשן חדשות 12 עמית סגל העריך הערב (שלישי), לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, כי הציבור הישראלי הצביע ברוב משמעותי נגד המשך כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך הדגיש כי עדיין לא ברור אם גדי איזנקוט יצליח לתרגם את התוצאות להקמת ממשלה.

"לפי הסקרים האלה, הציבור בישראל הצביע היום ברוב משמעותי נגד המשך כהונתו של בנימין נתניהו ונגד הקואליציה שבראשה הוא עמד במשך ארבע שנים, פחות ארבעה ימים", אמר סגל במשדר הבחירות של חדשות 12.

לדבריו, אף שהתוצאות מצביעות על רוב המתנגד להמשך כהונת נתניהו, האתגר המרכזי יהיה הרכבת קואליציה שתוכל להישען על הרוב הזה.

"השאלה הגדולה היא האם הרוב הזה בראשות גדי איזנקוט יוכל להקים נגדו ממשלת מיעוט נגד הבטחות הבחירות של בנט וליברמן? או ממשלת אחדות נגד הבטחות הבחירות של כולם?", תהה.

סגל הציג שלושה תרחישים אפשריים בעקבות תוצאות המדגמים: הקמת ממשלת מיעוט, הקמת ממשלת אחדות או הליכה למערכת בחירות נוספת.

לדבריו, ממשלת מיעוט עשויה לעמוד בסתירה להבטחות הבחירות של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, בעוד ממשלת אחדות תחייב את המפלגות לסגת מהתחייבויות שנתנו במהלך הקמפיין.

האפשרות השלישית, לדבריו, היא בחירות נוספות, תרחיש שלהערכתו מנוגד לרצונו של הציבור הישראלי. "אלה שלוש האפשרויות, והשאלה מה מהן תהיה יותר קרובה למימוש לא תיפתר הלילה", אמר סגל, והוסיף כי התמונה עשויה להתבהר ככל שיתקבלו נתונים נוספים.

סגל הדגיש כי במצב הפוליטי שנוצר, גם שינוי קטן בחלוקת המנדטים עשוי להשפיע באופן דרמטי על האפשרות להרכיב ממשלה.

"כל מנדט פה שזז חשוב", הסביר. כדוגמה הצביע על כך שבמדגם חדשות 12 גוש השינוי מקבל 52 מנדטים, וגם בצירוף שבעת המנדטים של רע"ם הוא מגיע ל-59 בלבד.

"אם הם מתחזקים בשני מנדטים, פתאום כן תיפתח האפשרות. אם מישהו אחר מתחזק זה אחרת", אמר.

לסיום קרא סגל להמשיך לעקוב אחר התוצאות לאורך הלילה: "כדאי להמשיך ולעקוב בנשימה עצורה כל הלילה, אחר כל מנדט ומנדט".