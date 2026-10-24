העימות בשידור חדשות 13

עימות התפתח הערב (מוצאי שבת) באולפן חדשות 13, לאחר שהכתב הפוליטי מיכאל שמש דיווח על תוכנית הפעולה של גוש האופוזיציה לחודש הראשון שלאחר הבחירות, במקרה שיצליח להקים ממשלה.

על פי הדיווח, בגוש האופוזיציה מתכננים לפעול למינוי בעלי תפקידים בשמונה עמדות מרכזיות, בהן יו"ר הכנסת, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, יו"ר הוועדה המסדרת ויו"ר ועדת הפנים.

בנוסף, מתכננים בגוש לפעול לביטול ארבעה חוקים הנוגעים לוועדה לבחירת שופטים, למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), לתקשורת ולפיצול סמכויות היועצת המשפטית לממשלה, עם השבעת הכנסת החדשה.

המגיש אייל ברקוביץ', שהביע במהלך המשדר תמיכה ביו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט, לא אהב את הדיווח וטען כי הוא עלול לסייע דווקא לגוש נתניהו.

"מה שאתה עושה עכשיו זה לא פייר, אתה מפחיד עכשיו את גוש נתניהו", אמר ברקוביץ' לשמש בשידור.

ברקוביץ' המשיך: "אתה כאילו אומר להם, תיזהרו, זה מה שהם הולכים לעשות, ואתה אומר לגוש נתניהו, לכו תבחרו שהם לא יעשו את זה".

שמש זכה לגיבוי מצד עמיתיו באולפן. הכתבת מוריה אסרף פנתה לברקוביץ' ואמרה: "כאן זה פורמט העובדות, גם אם זה לא משרת גוש מסוים". ברקוביץ' השיב: "אין בעיה, אז אל תביאו אותי לפורמט".

העימות עורר תגובה חריפה גם מצד הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, שמתח ביקורת על התנהלותו של ברקוביץ' בשידור.

"יושב כתב חרוץ ומביא מידע. לידו במהדורה, שחקן כדורגל בדימוס מתבהם וקוטע אותו כי המידע עלול חלילה לסייע לגוש שהוא מתנגד אליו", כתב סגל.

"כאשר מעירים לו שזה עובדות הוא מסביר שהוא לא בקטע של עובדות", הוסיף, וחתם בעקיצה: "ולזה ייקרא 'מהדורת חדשות'".