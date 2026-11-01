כתבה ששידרה עדי זריפי בחדשות 12 על חברי הכנסת שאיבדו בני משפחה במלחמה האחרונה עוררה סערה ברשת, לאחר ששמו של חבר הכנסת המיועד משה פייגלין, לא נכלל ברשימה.

בעקבות הביקורת פרסמה זריפי התנצלות, אך שורד השבי רום ברסלבסקי דחה אותה ותקף את הערוץ.

הכתבה, ששודרה במסגרת "אולפן שישי", עסקה בחברי הכנסת החדשה שאיבדו בני משפחה במהלך המלחמה. אלא ששמו של פייגלין, שנכדו סמל יאיר לוין ז"ל נפל בקרב בדרום רצועת עזה בגיל 19, נעדר ממנה.

בעקבות הביקורת ברשת פרסמה זריפי הודעת התנצלות: "בקטע שהגשתי באולפן שישי על הכנסת החדשה, נשמט שמו של משה פייגלין מרשימת חברי הכנסת שאיבדו בן משפחה במלחמה. נכדו, סמל יאיר לוין ז"ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, בן 19 בלבד".

"אנו מצטערים על ההשמטה, טעות שקרתה בתום לב, ומתנצלים בפני ח"כ פייגלין ובני המשפחה. יהי זכרו של יאיר ברוך", הוסיפה.

זריפי ביקשה גם להותיר את השכול מחוץ למחלוקת הפוליטית: "אובדנם של בני המשפחות השכולות הוא תהום וכאב שלא ניתן לתאר במילים. לכן תקוותי היא שהנושא הקדוש הזה לעולם לא ישמש עוד לאמירת לשון הרע".

מי שלא קיבל את ההתנצלות היה שורד השבי רום ברסלבסקי, שפרסם תגובה חריפה והטיל ספק בכך שמדובר בטעות תמימה.

"עדי זריפי, ההתנצלות שלך לא מתקבלת", כתב. "ערוץ 12- כמה צביעות צריכה להיות בכם בשביל להזכיר את החכים שאיבדו בן משפחה אבל את משה פייגלין שאיבד את נכדו סמל יאיר לוין העלמת מהתמונה?"

ברסלבסקי הוסיף ושאל: "או שכשיש לוחם שנפל והוא מהימין זה לא ראוי לציון? מה הסיבה שלא ציינתם את משה פייגלין? כי הוא ימני או 'טעות הפקה'?"

עם זאת, ברשת הזכירו לברסלבסקי כי טענתו אינה מתיישבת עם העובדה שבכתבה הוצגה גם טליק גואילי, חברת כנסת מטעם הליכוד, ששכלה את בנה במלחמה. הגולשים ציינו כי הכללתה בכתבה מחלישה את הטענה שפייגלין הושמט בשל השתייכותו הפוליטית לימין.