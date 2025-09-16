עדי זריפי מבקשת סליחה ערוץ משב

בפינה המיוחדת "סליחה רגע" בערוץ משב מבית ארגון רבני צהר, שבה אנשי תקשורת משתפים ממי הם מבקשים סליחה לקראת יום הכיפורים, שיתפה המגישה עדי זריפי רגע אישי וסליחה לאומית.

זריפי פתחה את דבריה: "הייתי רוצה לבקש סליחה מכם הצופים אם אי פעם הרגשתם לא מיוצגים או שקולכם לא נשמע באולפן. גם סליחה על הרגעים האלה שנוגעים בנקודות רגישות, זה קורה מדי פעם כשהרוחות סוערות".

בהמשך פנתה גם לאורחים שהשתתפו בתוכניותיה: "סליחה לכל המרואיינים שלנו שלא הצליחו להשלים את הנקודה כי חוקי הפורמט פשוט דורשים שנעבור הלאה".

את דבריה חתמה במסר על החטופים שטרם שבו: "ובסוף הסליחה הלאומית שלנו מהחטופים שעדיין שם ולא שבו הביתה, בתקווה שזאת תהיה הפעם האחרונה שנידרש אי פעם לומר את הסליחה הזו".