המתאגרף הישראלי אהבת השם גורדון נתקל בתקרית אנטישמית ברחוב בתאילנד, כאשר עובר אורח צעק לעברו קריאות נגד יהודים ונגד ישראל בזמן שצילם סרטון עם חבריו.

במהלך הצילומים פנה אליו עובר אורח וצעק: "ילד יהודי, פרי פלסטין".

לאחר התקרית פרסם גורדון סטורי בחשבון האינסטגרם שלו, שבו התייחס לאירוע וכינה את האיש "סתם אנטישמי מטומטם".

לצד הביקורת, ביקש המתאגרף להעביר מסר לעוקביו כיצד לנהוג במקרים דומים, והזהיר מפני הידרדרות לאלימות.

"לא משנה מה, אל תיגררו לאלימות פיזית. זה לא שווה את הסיכון", כתב גורדון. הוא הוסיף: "בדרך כלל הם מצפים שלא תגיבו, ואחרי שאתם מגיבים הם בורחים (כמו שקרה פה)".