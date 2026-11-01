מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) כתב אישום נגד רז ויינברגר, בן 49 מעין החורש, בגין עשרה מעשי הסתה לטרור ו-18 מעשי הסתה לאלימות.

על פי כתב האישום, ויינברגר פרסם במהלך מערכת הבחירות לכנסת ה-26 שורת תגובות ברשת X, שבהן קרא להוציא להורג את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרים, חברי כנסת ואזרחים שהביעו תמיכה בימין.

כתב האישום המלא

לפי כתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בפתח תקווה, ויינברגר ניהל חשבון ברשת X שבו היו כ-40 עוקבים. בין 10 בספטמבר ל-19 באוקטובר פרסם תגובות חריפות לפוסטים של פוליטיקאים ואנשי תקשורת, ובהן קריאות חוזרות ונשנות לאלימות.

באחד המקרים הגיב לפרסום של נתניהו שעסק בהסכם העודפים בין מפלגותיהם של גדי איזנקוט ויאיר גולן. ויינברגר כינה את ראש הממשלה "גדול הבוגדים בתולדות המדינה" וכתב: "בנימין נתניהו, גדול הבוגדים בתולדות המדינה, דינו מוות".

באותו יום הגיב גם לפרסום של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', וכתב כי יש להוציא להורג את תושבי החוות ביהודה ושומרון, לצד השר עצמו. "אם ימחקו החוות זה יהיה צעד מעולה, לא רק זאת, את תושביהן צריך להוציא להורג, יחד איתך", כתב.

בתגובה נוספת לפרסום של תומכת נתניהו קרא לערוף את ראשו של ראש הממשלה ולירות בתומכיו. הוא אף כתב כי רצוי שהדבר יתרחש לעיני ילדיה של האישה שאליה הגיב.

על פי האישום, ויינברגר איים גם על שר האנרגיה אלי כהן וכתב בתגובה לפרסום שלו: "לא רק שבגדת במדינה, אתה גם כרות אונה שממשיך לסכן אותה, צריך לערוף את ראשך".

חבר הכנסת אלמוג כהן הוזכר אף הוא בכמה פרסומים. באחד מהם כתב הנאשם כי יש לערוף את ראשו ולהשליך אותו לעזה, ובאחר קרא לירות בו והציע לגרש מהמדינה את תומכיו או להעמידם מול כיתת יורים.

בהמשך הגיב ויינברגר לפרסום נוסף של נתניהו וקרא לערוף את ראשיהם של ראש הממשלה ובני משפחתו בכיכר העיר. כמה ימים לאחר מכן פרסם תגובה נוספת שבה קרא לשרוף את נתניהו, רעייתו ושני בניה בעודם בחיים.

כתב האישום מתאר גם קריאות לאלימות כלפי אנשי תקשורת. בתגובה לפרסום של העיתונאי נועם אמיר, שעסק בביקור של איזנקוט אצל משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו, כתב ויינברגר כי יש להוציא את אמיר להורג, וכינה את אנשי ערוץ 14 "חבלה 14".

בהמשך איים גם על גולש שהביע תמיכה בנתניהו, תוך התייחסות לפגיעה מינית קשה בילדיו בידי מחבל נוח'בה, לפני הוצאתו להורג.

הקריאות נגד נתניהו נמשכו גם בימים האחרונים שלפני הבחירות. ב-12 באוקטובר כתב ויינברגר כי יש להוציא את ראש הממשלה להורג, "ורצוי שזה יהיה באקט ברברי של עריפת ראש".

לפי הפרקליטות, הפרסומים זכו לעשרות עד מאות צפיות כל אחד. בחלק מהמקרים נרשמו גם חיבובים, אף שלחשבון עצמו היו כ-40 עוקבים בלבד.

בכתב האישום נטען כי לנוכח תוכן הפרסומים והנסיבות שבהן פורסמו, הייתה אפשרות ממשית שיובילו לביצוע מעשי טרור או אלימות.

ויינברגר נעצר ב-23 באוקטובר, והחקירה נוהלה ביחידה הארצית לחקירות סייבר בלהב 433. כתב האישום מייחס לו עשר עבירות של הסתה לטרור ו-18 עבירות של הסתה לאלימות.

הפרקליטות ביקשה גם לחלט את מכשיר הטלפון הנייד ששימש, לפי האישום, לביצוע העבירות, והודיעה לבית המשפט כי אם יורשע הנאשם, ייתכן שתבקש להטיל עליו עונש מאסר בפועל.