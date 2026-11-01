אייל ברקוביץ', מהמבקרים החריפים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הציג הבוקר (ראשון) הצעה מפתיעה להקמת ממשלת אחדות לאומית בראשות נתניהו, ללא הסכם רוטציה ולמשך ארבע שנים.

במהלך שיחה עם אראל סג"ל ב-103FM מתח ברקוביץ' ביקורת על ראשי גוש מתנגדי נתניהו, קרא להם לפתוח במשא ומתן עם הליכוד.

"אני מחלק את העוגה לשניים: בצד אחד נתניהו עם ה-27 וסמוטריץ' עם שישה - זה 33; בצד שלנו איזנקוט עם 21 ובנט עם 12, זה גם 33", הסביר.

ברקוביץ' הבהיר כי מבחינתו אין צורך להתנות את הקמת הממשלה בחילופי ראשי ממשלה במהלך הקדנציה. "יש לך אחלה ממשלה, נתניהו - שיהיה לך בהצלחה, אתה ראש ממשלה לארבע שנים. לא צריך רוטציה - הנה, זרקתי עליו שמיכה. ביבי יסכים לדבר הזה?", שאל.

סג"ל השיב: "למה לא? שאלו אותו?"

לצד נכונותו לקבל את נתניהו כראש ממשלה, ברקוביץ' הציב תנאי ברור בנוגע להרכב הקואליציה: ללא יהדות התורה, עוצמה יהודית והדמוקרטים.

"אם הצד שלי, גוש השינוי, מסכים שהמשתמטים מיהדות התורה יגיעו לגוש שלנו, אני פוסל את זה - זאת צביעות ואני נגד צביעות", אמר. "אחרי 7 באוקטובר אנחנו צריכים רק ממשלה של משרתים".

בהמשך הבהיר כי הוא מתנגד גם לצירוף עוצמה יהודית והדמוקרטים, שלטענתו עלולות להקשות על התנהלותה של ממשלה משותפת. "אני לא רוצה קיצונים, בשביל אחדות מלאה לא צריך אותם, הם יעשו בלאגן", אמר.

ברקוביץ' לא הסתיר את התנגדותו האישית לנתניהו, אך טען כי תוצאות הבחירות מחייבות את המחנה הפוליטי שעמו הוא מזדהה לבחון מחדש את עמדתו. "אני בחרתי באיזנקוט, אבל אני לא יכול לפעול על פי מה שהוא אומר", הסביר. "שמעתי את רחשי העם בקלפי: 27 מנדטים נתניהו קיבל אחרי 7 באוקטובר. העיקרון שלי הוא לא לשבת עם ביבי כי ביבי הוא אסון - אבל אם העם בחר בו, אני מקבל אותו".

הוא הפנה ביקורת חריפה כלפי איזנקוט, בנט, יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, שלדבריו צריכים ליזום פגישה עם נתניהו ולהציג בפניו הצעה להקמת ממשלה רחבה. "אתה יודע למה אני כועס על גוש השינוי? אני, במקום איזנקוט בנט, לפיד וליברמן, הייתי נוסע אליו הביתה".

ברקוביץ' הוסיף כי הוא מעריך שנתניהו ידחה הצעה כזו. בהמשך הפנה דרישה גם לנתניהו עצמו. לדבריו, האחריות ליצירת הידברות אינה מוטלת רק על ראשי האופוזיציה, אלא גם על ראש הממשלה.

"עכשיו התפקיד של ביבי לראות את הצד השני: למשל שהעם לא רוצה הפיכה משפטית. ביבי הוא המבוגר האחראי, הוא ראש הממשלה, הוא יותר מבוגר מאיזנקוט, שירים לו טלפון ויקרא לו ללשכה. די עם האגו. זה מה שצריך להיות".