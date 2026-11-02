בוי ג'ורג' נפגש עם הרצוג וחשף את מחיר התמיכה בישראל (צילום: דותן גואטה)

כוכב הפופ הבריטי בוי ג'ורג' שיתף היום (שני), במהלך מפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בירושלים, כי תמיכתו בישראל והשיר שהקדיש לנרצחי פסטיבל הנובה עלו לו בחברויות רבות.

הנשיא הרצוג ורעייתו מיכל אירחו את בוי ג'ורג' בבית הנשיא, במסגרת ביקורו בישראל לרגל הופעותיו בארץ, שאחת מהן תוקדש לקהילת פסטיבל הנובה.

בוי ג'ורג', ששמו המלא ג'ורג' אלן אוסוד, התפרסם כסולן להקת Culture Club ונחשב לאחד מכוכבי הפופ הבולטים של שנות השמונים. לאורך השנים הופיע בישראל מספר פעמים ודחה את הקריאות להחרים אותה.

מאז מתקפת שבעה באוקטובר הביע הזמר תמיכה פומבית בישראל ובעם היהודי, גם לנוכח ביקורת שספג. בקיץ האחרון אף הוציא את השיר "We Will Dance Again", שהקדיש לקהילת הנובה ולזכר הנרצחים בפסטיבל.

במפגש בבית הנשיא השתתפו גם שורד השבי אלקנה בוחבוט ונשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל סילבן אדמס.

במהלך האירוע העניק הרצוג לבוי ג'ורג' דגם של פרחי כלנית, המסמלים את אתר ההנצחה לנרצחי הנובה ברעים, והודה לו על עמידתו לצד ישראל.

"בשלוש השנים שחלפו מאז השבעה באוקטובר, ישראל ויהודים ברחבי העולם סובלים ממתקפה נוראית של אנטישמיות", אמר הרצוג. "בעולמות התרבות, האמנות והמוזיקה, שאמורים לקרב בין בני אדם, ראינו זן מיוחד של אפליה נגד ישראלים ויהודים".

הנשיא פנה לזמר ואמר: "אבל אתה, בוי ג'ורג', עמדת בבהירות מוסרית והעברת מסר פשוט ועמוק של הגינות. זה בא לידי ביטוי בשיר החזק שלך, 'We Will Dance Again', שנגע בלבם של אנשים בכל העולם".

הרצוג הוסיף כי הכלנית מסמלת את הבחירה בחיים ואת החוסן של ניצולי מתקפת הטרור: "כך גם אנחנו, נחזור שוב ושוב ונרקוד שוב. עם ישראל אוהב אותך, ותודה שאתה עומד לצדנו".

בוי ג'ורג' סיפר בדבריו על השינוי שעבר בעקבות כתיבת השיר ועל המחיר האישי ששילם: "השיר ‘We Will Dance Again’ אילץ אותי להתבגר. כוכב רוקנרול אף פעם לא צריך להתבגר, אבל החוויה הזו פקחה את עיניי למה שקורה סביבנו. היא עלתה לי בהרבה חברים, שחלקם אפילו לא נפרדו, אלא פשוט השתתקו".

הוא הוסיף: "בכל זאת, גם אם הייתי כותב את השיר רק בשביל האנשים שנרצחו בנובה, זו הייתה סיבה מספיק טובה. אבל יש לי סיבה נוספת: מאז שהייתי בן 14 החיים שלי מאוד יהודיים, והם נעשים יהודיים יותר ויותר. אני לא מתחרט על מה שעשיתי, מישהו היה צריך לעשות את זה".

בהמשך נשא דברים שורד השבי אלקנה בוחבוט, שנחטף מפסטיבל הנובה והוחזק בשבי חמאס במשך 738 ימים: "עבורי מילות השיר של בוי ג'ורג' הן החיים עצמם. נחטפתי מפסטיבל הנובה, מקום שאנשים באו אליו כדי לחגוג חיים ומוזיקה, ניסו לקחת מאיתנו את החופש שלנו אבל לא יקחו מאיתנו את הרוח שלנו. היום, אחרי 738 ימים בשבי אני עומד כאן חופשי. בוי ג'ורג', תודה על החברות שלך ועל הבחירה להביא את המוזיקה שלך לישראל. במעמד זה אני רוצה לומר לך כן,'We will dance again’".

גם סילבן אדמס הודה לזמר על תמיכתו בישראל, והדגיש כי מדובר בבחירה מוסרית שקיבל למרות שאינו יהודי. "ג'ורג', אתה לא יהודי, אבל העם היהודי ניצב מול חומה של שנאה, חומה מאורגנת של שנאה", אמר אדמס. "אתה, לעומת זאת, בחרת להצטרף למאבק המוסרי הזה נגד השונאים, ועל כך אנו אסירי תודה לנצח".