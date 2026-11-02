בוי ג'ורג' הטמין פתק בכותל מארק ישראל סלם, אלון לוין

כוכב הפופ הבריטי בוי ג'ורג' הגיע היום (שני) לכותל המערבי בירושלים, יחד עם סילבן אדמס, נשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל. השניים נשאו תפילה לשלום ישראל, האזור והעולם כולו, והזמר הטמין פתק בין אבני הכותל.

לאחר התפילה שיתף בוי ג'ורג' בתחושותיו וסיפר כי הביקור במקום הקדוש עורר בו מחשבות על בני משפחתו ועל האנשים הקרובים ללבו.

"כשאני עומד כאן בכותל המערבי בירושלים, אני חושב על אמא שלי, שהייתה כל כך רוצה להיות כאן, על אבא שלי ועל כל האנשים הקרובים ללבי", אמר.

הוא הוסיף: "יש מקומות שבהם אפשר להרגיש את נוכחותם של האנשים שאתם אוהבים, בכל מקום שבו הם נמצאים. זה אחד מהם. רגע של הכרת תודה, התבוננות, אהבה ותפילה. הלוואי שכולנו נמצא שלווה".

הביקור בכותל התקיים שעות לאחר שבוי ג'ורג' נפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל בבית הנשיא בירושלים, במסגרת ביקורו בישראל לרגל הופעותיו בארץ, שאחת מהן תוקדש לקהילת פסטיבל הנובה.

בוי ג'ורג', ששמו המלא ג'ורג' אלן אוסוד, התפרסם כסולן להקת Culture Club ונחשב לאחד מכוכבי הפופ הבולטים של שנות השמונים. לאורך השנים הופיע בישראל מספר פעמים ודחה קריאות להחרים אותה.

מאז מתקפת שבעה באוקטובר הביע הזמר תמיכה פומבית בישראל ובעם היהודי. בקיץ האחרון אף הוציא את השיר "We Will Dance Again", שהקדיש לקהילת הנובה ולזכר הנרצחים בפסטיבל.

במפגש בבית הנשיא השתתפו גם שורד השבי אלקנה בוחבוט, שנחטף מפסטיבל הנובה והוחזק בשבי חמאס במשך 738 ימים, וסילבן אדמס, שהתלווה בהמשך לזמר בביקור בכותל.

במהלך האירוע העניק הרצוג לבוי ג'ורג' דגם של פרחי כלנית, המסמלים את אתר ההנצחה לנרצחי הנובה ברעים, והודה לו על עמידתו לצד ישראל בתקופה שבה אמנים רבים בעולם בחרו להחרים אותה.

בוי ג'ורג' סיפר במפגש כי התמיכה בישראל וההחלטה להקדיש שיר לנרצחי הנובה גבו ממנו מחיר אישי. "השיר 'We Will Dance Again' אילץ אותי להתבגר. כוכב רוקנרול אף פעם לא צריך להתבגר, אבל החוויה הזו פקחה את עיניי למה שקורה סביבנו. היא עלתה לי בהרבה חברים, שחלקם אפילו לא נפרדו, אלא פשוט השתתקו", אמר.

למרות זאת, הוא הבהיר כי אינו מתחרט על החלטתו: "גם אם הייתי כותב את השיר רק בשביל האנשים שנרצחו בנובה, זו הייתה סיבה מספיק טובה. אבל יש לי סיבה נוספת: מאז שהייתי בן 14 החיים שלי מאוד יהודיים, והם נעשים יהודיים יותר ויותר. אני לא מתחרט על מה שעשיתי, מישהו היה צריך לעשות את זה".