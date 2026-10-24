שלושה ימים לפני פתיחת הקלפיות, נשיאות איחוד רבני "תורת הארץ הטובה", המאגדת רבנים בכירים בציונות הדתית, מפרסמת קריאה לציבור ולתלמידי הישיבות לצאת לשטח ולפעול להעלאת אחוזי ההצבעה בגוש הימין.

המכתב, שכותרתו "צו השעה - לצאת, לפעול ולהשפיע!", נחתם בידי נשיאי האיחוד, הרב יעקב אריאל, הרב איסר קלונסקי והרב דוד חי הכהן.

הרבנים מדגישים כי אין להסתפק בהצבעה האישית, וכי יש לפעול באופן אקטיבי כדי להביא מצביעים נוספים לקלפיות.

"ישנה חשיבות רבה לסייע לאחרים להצביע", כתבו הרבנים. "על כן חובה על כל אחד ואחת - ובכלל זה בחורי הישיבות - לפעול, לעורר, לחזק אחרים, לסייע בהסעות ולעשות ככל יכולתם כדי להביא להצבעה ולהשפעה מרבית".

במכתבם מסבירים הרבנים כי חשיבות ההתגייסות נובעת מהסוגיות העומדות להכרעה בבחירות, שאותן הם מגדירים כ"נושאים העומדים ברומו של עולם עבור עם ישראל".

בין הסוגיות שמונים הרבנים: "ביסוס הנאמנות לנצח ישראל, בחינוך לתורה, לקדושה ולזהות יהודית, והן בהחלטות ביטחוניות מצילות חיים, במאבק בפשיעה ובחיזוק ההתיישבות ואחדות העם".

בסיום המכתב מברכים הרבנים את הפעילים שייצאו לשטח בימים הקרובים, ומגדירים את פעילותם למען הגדלת שיעור ההצבעה כ"מלאכת הקודש".