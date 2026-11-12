רבני אגודת ישראל התכנסו בבית בנו של האדמו"ר מסלונים כדי לדון בתנאים שיציבו החסידים במסגרת משא ומתן אפשרי עם מפלגות גוש איזנקוט להקמת ממשלה. כך דווח הערב (חמישי) בחדשות 12.

במרכז הדרישות שהתגבשו בכינוס עומדים דחיית שירות צבאי לכל מי שתורתו אומנותו, התחייבות חתומה לחקיקת חוק פטור מגיוס ופסקת התגברות שתאפשר להגן על החוק מפני פסילה בבג"ץ.

בפגישה השתתפו דמויות מרכזיות בהנהגה החסידית האשכנזית, בהן אדמו"ר מוכר, נציגי חסידויות גור וויז'ניץ ורבנים נוספים.

על פי הדיווח, הרבנים דורשים כי כל 48 חברי הכנסת של גוש איזנקוט, ובהם יונתן שלו, מתן כהנא וגלעד קריב, יחתמו על התחייבות מפורשת לחקיקת חוק הפטור מגיוס.

בהנהגה החסידית מייחסים חשיבות לא רק לתוכן החוק, אלא גם לעצם אישורו. במסמך שהגיע לידי חדשות 12 נכתב כי קיים "אינטרס תודעתי" בהעברת החקיקה.

בחדשות 12 הוצג מסמך המפרט את תנאי החסידים, ובו גם הערות בכתב יד המיוחסות לבנו של האדמו"ר מסלונים.

מהמסמך עולה כי נבחנת אפשרות לתיאום ישיר או עקיף עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בנוגע לחקיקת חוק פטור מגיוס נרחב.

במסמך נכתב כי היועמ"שית תידרש לגבות מראש פסקת התגברות. עוד נכתב כי היא מהווה "הקושי הקטן" מבחינת הרבנים, משום שלשיטתם ניתן לתאם עמה את הדברים.

עם זאת, במסמך נטען כי היועמ"שית "משאירה מעורפל על אילו עקרונות חל התיאום, ואילו הסתייגויות עוד נותרו - נראה שמחוסר הבנתה".

עוד עולה מהמסמך כי החסידים מבקשים להגיע תחילה להסכמות על העקרונות הכלליים של ההסדר, ולהותיר את פרטיו להמשך המשא ומתן. בין הסוגיות שהם מבקשים להסדיר נמצאת השאלה מי יהיה מוסמך לשנות את ההסדר בעתיד ובאילו תנאים.

בהמשך נדרשת הבהרה כי חברי גוש איזנקוט מסכימים לקידום החקיקה. לצד זאת, במקרה שבו החוק ייפסל בבג"ץ, מסומנת במסמך העדפה לפסקת התגברות פרטנית על פני פסקת התגברות כללית או חקיקת חוק יסוד חדש.

הדיווח מגיע ימים ספורים לאחר שיו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הודיע כי הוא מסיר את הווטו שהטיל בעבר על ישיבה בממשלה עם המפלגות החרדיות. מדובר בשינוי משמעותי בעמדתו של ליברמן, שהצהיר במשך שנים כי לא יישב בממשלה עם החרדים ואף חזר על התחייבותו ערב הבחירות האחרונות.