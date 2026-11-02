"לא נמצאו שיירי חומר דליק" - אז ממה נשרף הבית בדומא? | רועי שרון VS עו"ד אורטל אללוף קיסיל

הפרשן הצבאי של כאן 11, רועי שרון, התעמת עם עו"ד אורטל אללוף קיסיל בפרק של הפודקאסט "על המשמעות", בהנחיית תמיר דורטל, סביב הרשעתו של עמירם בן אוליאל ברצח בני משפחת דוואבשה בכפר דומא בשנת 2015.

שרון, שמלווה את הפרשה במשך שנים ואף כתב עליה בספרו "ואנקמה", השיב לטענות שהעלתה אללוף, הבוחנת את חומרי החקירה באופן עצמאי ומטילה ספק במשקלן של הראיות שהובילו להרשעה.

במרכז העימות עמדה שאלת מהימנות השחזור שביצע בן אוליאל. אללוף טענה כי החוקרים הובילו אותו במהלך השחזור וכי הוא לא התמצא בזירה באופן עצמאי.

בתגובה הציג שרון את קביעת בית המשפט העליון, שלפיה בן אוליאל התמצא בזירה ללא קושי, וכי טענת ההגנה בנוגע למעורבותו של החוקר שליווה את השחזור נבחנה ונדחתה.

השניים התעמתו גם סביב הפרטים המוכמנים שנמסרו בחקירה, ובהם רשת בחלון הבית, רכב שחור שחנה בסמוך לזירה ושברי בקבוקי התבערה.

שרון הסביר את משמעותם הראייתית ואת האופן שבו נבחנו בבתי המשפט, בעוד אללוף הציגה ממצאים שלטענתה מעוררים ספקות. באחת הסוגיות הנוגעות לרשת הודה שרון כי אינו מכיר את הטענה המסוימת שהציגה וכי יש מקום לבחון אותה.

נושא נוסף שעלה היה חקירות השב"כ וההודאות שנמסרו בעקבותיהן. שרון הבחין בין שאלת קבילות ההודאות לאחר הפעלת אמצעי החקירה לבין השאלה העובדתית מי ביצע את הרצח, והדגיש את משקלו של השחזור בהכרעת הדין. אללוף חלקה על ההבחנה וטענה כי נסיבות החקירה משליכות על מהימנות הראיות.

במהלך הדיון התייחסו השניים גם לאפשרות שבן אוליאל לא פעל לבדו. שרון ציין כי גם בקרב גורמי החקירה היו חילוקי דעות בנוגע למעורבותו של אדם נוסף, אך הדגיש כי ההרשעה התבססה על הראיות שהוצגו נגד בן אוליאל ונבחנו בבתי המשפט.