הכתב הצבאי של כאן חדשות, רועי שרון, העריך כי לפיילוט שילוב הלוחמות בשריון המתמרן סיכויי הצלחה נמוכים יחסית.

דבריו נכתבו על רקע המתיחות מול חלק מישיבות ההסדר, שביקרו את המהלך ואף הזהירו מפני השלכותיו על גיוס תלמידיהן לחיל השריון.

שרון ציין כי "הסיכוי שהפיילוט בשריון מתמרן יצליח הוא לא גבוה. בניגוד לפיילוט הטנקיסטיות שהצליח, או לוחמות ביהל"ם שהצליח ושגם הוא עם ייעוד מבצעי אחר, פה מדובר על ייעוד מבצעי זהה, ולכן גם רף ההכשרות יהיה חייב להיות זהה לרף של הגברים".

לדבריו, "הסיכוי שיהיו מספיק נשים עם מוטיבציה לשרת שם וגם יעמדו בדרישות הפיזיות, הוא נמוך". הערכתו מתייחסת הן להיקף המתגייסות הפוטנציאליות והן ליכולתן להשלים בהצלחה את מסלול ההכשרה המלא.

בצה"ל מתכננים להקים פלוגת לוחמות נפרדת שתפעל במסגרת גדוד טנקים ייעודי, ללא ערבוב עם צוותי לחימה אחרים. ההכשרה צפויה להתקיים בבסיס נפרד ולא עם שאר לוחמי השריון.

בצה"ל מבהירים כי הצלחת הפיילוט תלויה בהקמת פלוגה מלאה. המשמעות היא שמעל שלושים לוחמות יצטרכו להשלים את ההכשרה בהצלחה כדי לאפשר את המשך התוכנית ומעבר לשלב המבצעי.

אתמול חברי מועצת איגוד ישיבות ההסדר שיגרו מכתב לראשי הישיבות, שבו הבהירו את עמדתם בנוגע לשילוב לוחמות ביחידות לוחמות ולגיוס תלמידי ישיבות ההסדר לחיל השריון.

במכתב נכתב כי מאז פסיקת בג"ץ פועלים חברי המועצה "בדרכים רבות" כדי למנוע מצב שבו לוחמות ישולבו בשירות יחד עם לוחמים שומרי הלכה.

לדבריהם, המהלכים נעשים בשיתוף פעולה עם רבני הציונות הדתית, בהם רבני ישיבות גבוהות ורבני מכינות ממגוון הזרמים בציבור הדתי-לאומי.

עוד ציינו כי בשבועות האחרונים התקיימו מפגשים רבים, שבמסגרתם הובהרה עמדתם שלפיה שירות משותף של לוחמים ולוחמות ביחידה מתמרנת אינו אפשרי עבור חיילים שומרי הלכה.

לדברי חברי המועצה, מתקיים שיח רציף מול צה"ל במטרה לאפשר לחיילים שומרי הלכה להתגייס לחיל השריון בהתאם לערכי ההלכה. "נעשה כל מאמץ כדי לאפשר גיוס תלמידינו לחיל השריון בגיוס הקרוב מבלי לפגוע בערכיהם", כתבו.

חברי המועצה הדגישו כי "המכתב שיצא בתקשורת בימים האחרונים בנוגע לגיוס לחיל השריון אינו מכתב של המועצה", והוסיפו כי הוצאת מכתב כזה מנוגדת לעמדתם.

על המכתב חתמו עשרות ראשי הישיבות החברים במועצת איגוד ישיבות ההסדר.