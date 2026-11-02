עימות חריף בין ראש השב"כ דוד זיני ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה סביב חקירת החשדות להתערבות גורמים זרים בבחירות לכנסת.

בחדשות 13 דווח הערב (שני) כי היועמ"שית מעכבת את חקירתם של עוזרים פרלמנטריים מהרשימה המשותפת, שאותם ביקש שב"כ לזמן לחקירה במסגרת הפרשה.

על פי הדיווח, בהרב-מיארה הבהירה כי מאחר שהחקירה נוגעת לחשדות נגד חבר כנסת, יש לראות גם בחקירת עוזריו חלק מחקירת חבר הכנסת. בהתאם לכך, לשיטתה, חלים על חקירתם כללי החסינות וההליכים הנדרשים, וזימונם מחייב את אישורה.

היועמ"שית דרשה משב"כ לבסס תחילה את החשדות נגד חבר הכנסת, ורק לאחר מכן תבחן את האפשרות לאשר את זימונו לחקירה, לצד העוזרים הפרלמנטריים.

לפי חדשות 13, ראש השב"כ דוד זיני תקף בחריפות את התנהלות הדרגים המשפטיים ואמר כי "הייעוץ המשפטי מנסה להאט אותי ולעקוף אותי, זה לא מקובל עליי".

בעקבות הדיווח תקפו בליכוד את היועמ"שית והאשימו אותה ב"אכיפה בררנית על סטרואידים".

במפלגה האשימו: "במסע הרדיפה של בהרב מיארה היא אישרה בקלות לחקור שרים, חברי כנסת, את ראש הסגל של ראש ממשלה, יועצי ראש הממשלה, יועצי שרים ועוד. כעת, כשמדובר בפרשה חמורה של זיהום הבחירות במדינת ישראל על ידי גורמים זרים היא פועלת בכל יכולתה כדי לסכל את חקר האמת".

לסיום נמסר: "אנחנו דורשים מהיועמ"שית לאפשר לשב"כ להשלים את החקירה ולחדול מנסיונות הטיוח כפי שעשתה עם חקירת הפצ"רית".