יענקי גולדהבר פגש את משפחתה של השרה גילה גמליאל

השרה גילה גמליאל הגיעה לטקס השבעת הכנסת ה-26 כשהיא מלווה בבעלה ובבנותיה, ששוחחו עם ערוץ 7 על החיים לצד פוליטיקאית ותיקה, ההתמודדות עם ביקורת ציבורית וההתרגשות שמלווה את המשפחה בכל השבעה מחדש.

שתי בנותיה של גמליאל נשאלו כיצד הן מתמודדות עם הפער שבין האהבה והתמיכה שאמן זוכה להן לבין הביקורת שמופנית כלפיה במסגרת תפקידה הציבורי.

אחת הבנות השיבה כי הביקורת היא חלק בלתי נפרד מהחיים הפוליטיים, וכי היא מעדיפה להתמקד בהערכה כלפי אמה ובפעילותה למען המדינה.

"קודם כל בתפקיד של פוליטיקה תמיד תבוא ביקורת, והחכמה היא פשוט לא להסתכל על הביקורת, יותר להיות בפוקוס על האהבה ועל להעריך את אמא שלנו במה שהיא עושה בשביל מדינת ישראל", אמרה.

היא הוסיפה כי הביקורת תגיע ללא קשר למעשיה של אמה, ולכן המשפחה משתדלת שלא לייחס לה חשיבות רבה: "תמיד תהיה ביקורת, לא משנה מה תעשה. שמים את זה בצד, אין מה לעשות".

בתה השנייה של גמליאל סיפרה כי ההגעה לכנסת ביום ההשבעה הפכה למסורת משפחתית שמלווה אותן מאז ילדותן. "אנחנו כאן כל החיים. כל שנה שאמא נבחרת, אנחנו באים. מאז שנולדנו", שיתפה.

גם בעלה של השרה, עו"ד חובב דמרי, שיתף בתחושותיו לרגל השבעתה המחודשת לכנסת. דמרי ציין כי רעייתו היא האישה הוותיקה ביותר בכנסת, והודה כי הפעם הוא חש התרגשות מיוחדת.

"מכל הפעמים, זאת הפעם הכי מרגשת, ואין לי מושג למה. אולי כי היו בחירות קשות", אמר.