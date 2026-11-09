מאחורי הקסמים: הפחד של מני הולנדר

אמן החושים מני הולנדר, שרגיל להפתיע ולגרום לאנשים להאמין שהוא יודע לקרוא מחשבות, חושף בשיחה אישית עם יענקי גולדהבר בפודקאסט "מאחורי הסטטוס" של ערוץ 7 דווקא את הפחד הגדול ביותר שלו: להתחתן.

הולנדר מספר כי הקמת משפחה היא החלום המרכזי בחייו, אך באותה מידה גם אחד הדברים שמפחידים אותו. לדבריו, הוא נהנה מחייו כרווק, רואה סביבו זוגות מאושרים לצד זוגות שמתמודדים עם קשיים, וחושש להיכנס למערכת יחסים שתשנה את המציאות שהוא מכיר.

הוא מדגיש כי אינו מחפש להתחתן מתוך לחץ, אלא למצוא בת זוג שתוכל לחלוק איתו את החוויות ואת החיים שהוא אוהב. לצד זאת, הוא מקווה שהקמת משפחה תעניק לו יציבות שחסרה בחייו, המתאפיינים בהופעות, בנסיעות ובהחלטות ספונטניות.

במהלך השיחה חוזר הולנדר לתחילת דרכו ומספר כי בצעירותו כלל לא תכנן להפוך לאמן חושים. הוא שאף להיות אברך, ובהמשך למד ליצנות רפואית והחל לעשות קסמים למטופלים בבתי חולים. החוויות הללו הובילו אותו בהדרגה להפוך את התחביב למקצוע.

אלא שהקריירה הבימתית הביאה איתה גם אכזבות. הולנדר מספר על פרויקט בהיקף של מאות אלפי שקלים שבוטל לאחר מופע אחד בלבד, ועל הופעות שבהן תרגילים שתכנן בקפידה פשוט לא הצליחו.

הוא מתאר גם את הפער בין ההתרגשות הגדולה על הבמה לבין השקט שמגיע לאחריה. אחרי מחיאות הכפיים, התמונות והמפגש עם המעריצים, הוא חוזר לעיתים לבית ריק וזקוק לזמן לבדו כדי להתאושש מהעומס הרגשי.

חלק משמעותי במיוחד בשיחה מוקדש לפעילותו בבתי החולים. הולנדר מספר על ילד המאושפז בטיפול נמרץ, שאמו הודתה לו לאחר שהצליח לגרום לו לחייך לראשונה, ועל צעיר שפגש לפני שנים במחלקת דיאליזה ועדיין משתמש בקסמים שלמד ממנו כדי לשמח אחרים.

לצד הסיפוק הגדול, הוא מודה כי המפגשים עם חולים גובים ממנו לעיתים מחיר נפשי. בעבר נהג להגיע לבתי חולים בתדירות גבוהה, אך כיום הוא מקפיד להציב גבולות ולבחור מתי הוא מסוגל להתמודד עם הקושי.

למרות ההצלחה המקצועית, הולנדר מודה כי הוא עדיין מחפש את דרכו כאמן. שאיפתו היא להגיע לעצמאות כלכלית שתאפשר לו לבחור את ההופעות שמתאימות לו, ולא לקבל כל הזמנה משיקולים כספיים.

לקראת סיום השיחה הוא מפתיע כשהוא אומר כי אינו שואף להישאר מפורסם לנצח. מבחינתו, ההצלחה האמיתית תהיה היכולת להביט לאחור בסיפוק, להיות גאה במשפחה שיקים, בחברים ובדרך שעבר.