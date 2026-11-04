אולפנת אמית עלי זהב שבשומרון רשמה הישג חינוכי מרשים: 100% מבוגרות מחזור תשפ"ה זכאיות לתעודת בגרות. כך עולה מנתוני משרד החינוך שפורסמו השבוע במסגרת התמונה החינוכית השנתית. מדובר במחזור השני בלבד של האולפנה.

לצד הזכאות המלאה לבגרות, הנתונים מצביעים גם על שיעור גבוה של תלמידות מצטיינות. 39.2% מבוגרות המחזור סיימו את לימודיהן עם תעודת בגרות מצטיינת, שיעור כפול מהממוצע בקבוצת בתי הספר הדומים לאולפנה.

גם במקצועות הליבה נרשמו הישגים גבוהים. 78.4% מהתלמידות נבחנו בהצלחה בחמש יחידות לימוד באנגלית, שיעור הגבוה מהממוצע הארצי.

במתמטיקה, 29.7% מבוגרות המחזור סיימו בהצלחה חמש יחידות לימוד, נתון הגבוה אף הוא מהממוצע בבתי ספר בעלי מאפיינים דומים.

ההישגים מגיעים על רקע תוכנית חומש שמקדמת המועצה האזורית שומרון לשדרוג מערכת החינוך, הנמצאת כעת בשנתה השנייה.

במסגרת התוכנית משקיעה המועצה כ-50 מיליון שקלים בפיתוח ובשדרוג מוסדות החינוך, בהרחבת המענים לתלמידים ובהתאמת התשתיות לגידול המהיר באוכלוסייה ובמספר התלמידים.

מנהלת האולפנה, לאה שטינמץ, ייחסה את ההישגים לעבודת הצוות החינוכי ולאמון שניתן בתלמידות: "ב"ה זכינו בצוות מורות שמאמין ביכולות של הבנות, צוות שפועל מתוך תחושת שליחות. אלו מסרים שעוברים ללא מילים ומעלים משמעותית את המוטיבציה ללמידה והצלחה".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך על הנתונים ואמר כי מדובר בהישג משמעותי עבור מערכת החינוך בשומרון.

"ההישג של אולפנה אמית עלי זהב הוא מקור לגאווה גדולה לשומרון כולו. זו בדיוק המצוינות שאנחנו מבקשים לבנות כאן - מערכת חינוך שמציבה רף לימודי גבוה מאוד, מפתחת מנהיגות, מחנכת לערכים, לאהבת תורה ולאהבת הארץ, ובמקביל מכינה את התלמידות לתרומה למדינת ישראל ולעם ישראל", אמר.

דגן הוסיף: "אני מברך את הנהלת האולפנה ואת כל הצוות החינוכי. מאחורי ההישג הזה עומדים אנשים שעובדים במסירות יום-יום ומאמינים בתלמידות שלהם. זהו הישג שמבטא את העוצמה של מערכת החינוך בשומרון, שילוב של ערכים ומצוינות - המפתח להצמחת דור העתיד של המדינה".