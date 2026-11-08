ראש מועצת שומרון יוסי דגן קיים בימים האחרונים סדרת פגישות מדיניות עם שרים, חברי פרלמנט ובכירים בממשל הצ'כי, במטרה לגייס תמיכה בהתיישבות ביהודה ושומרון ולפעול נגד האיומים בסנקציות מצד מדינות אירופה.

הביקור בצ'כיה נערך בהמשך לפגישות שקיים דגן בסלובניה עם בכירים בממשלה ובפרלמנט, ובהם ראש הממשלה יאנז יאנשה וסגנו יירניה ורטובץ, שהביע בעבר תמיכה בהחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

במהלך הפגישות הציג דגן מפות של יהודה ושומרון והסביר את חשיבותו האסטרטגית של האזור לביטחון ישראל.

הוא הסביר כי המרחק בין הים התיכון לנהר הירדן עומד על כ-70 קילומטרים בלבד, וכ-55 קילומטרים מהם נמצאים בשטח השומרון. "בלי השומרון אי אפשר לקיים את מדינת ישראל", אמר דגן.

בהמשך הדגיש כי ישראל ניצבת בחזית המאבק של העולם המערבי מול האסלאם הרדיקלי, וכי ביטחונה של ישראל קשור גם לביטחונה ולעתידה של אירופה.

במסגרת הביקור נפגש דגן עם שר הבריאות והספורט הצ'כי, בוריס שטסטני. הפגישה, שהתארכה מעבר למתוכנן, הוגדרה כחיובית מאוד, ובסיומה פרסמו השניים תמונה רשמית משותפת לצד דגלי צ'כיה.

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בהמשך נפגש דגן עם אנדרי קנוטק, יו"ר סיעת מפלגת השלטון הצ'כית בפרלמנט האירופי, שהביע תמיכה פומבית בהתיישבות ובהחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

בתום הפגישה פרסמו השניים סרטון משותף, שבו פנה קנוטק לתושבי השומרון: "תושבי שומרון היקרים, ברכות חמות מפראג, בירת הרפובליקה הצ'כית. הייתה לנו פגישה מצוינת עם יוסי דגן. תודה רבה לכם על מה שאתם עושים, על המאבק למען הריבונות, על המאבק למען אורח החיים האירופי. אתם קו החזית של ישראל ומדינת ישראל היא קו החזית הראשון שמגן על אירופה ולכן אירופה צריכה לתמוך ולחזק את יהודה ושומרון".

הוא הוסיף: "הריבונות באזור שלכם חשובה ביותר, לא רק עבורכם, אלא גם עבור אירופה כולה והעולם המערבי".

דגן הודה לקנוטק על תמיכתו ואמר: "תודה רבה על הפגישה החשובה הזו. תודה רבה על המלחמה שלכם למען העתיד שלנו, העתיד של העולם, ובייחוד למען העתיד והחיים של התרבות המערבית. אנחנו עומדים יחד. זו אותה מלחמה עבור שנינו. יש לנו את אותם הערכים. יש לנו את אותה המלחמה ואנחנו הולכים לנצח יחד".

הפגישות בצ'כיה מצטרפות למאמצים המדיניים שמקדם דגן בסלובניה, שבה ביקר שלוש פעמים במהלך חצי השנה האחרונה.

בחודש יוני, ימים ספורים לאחר כניסתו של יאנז יאנשה לתפקיד ראש ממשלת סלובניה ולאחר שממשלתו ביטלה את החרם על יבוא סחורות מיהודה ושומרון, נפגש עמו דגן בלובליאנה. השניים קיימו פגישה נוספת לפני מספר חודשים.

במהלך אחת הפגישות אמר דגן לראש הממשלה הסלובני: "עליך לדעת שכל עם ישראל מעריך אותך, ובעיקר החלוצים הבונים את יהודה ושומרון. אנחנו עומדים יחד, אנחנו מרגישים את הלב שלך ואנחנו חולקים את אותם הערכים, יש לנו אותה משימה, ואנחנו יחד כדי להגשים אותה".

יאנשה השיב: "תודה רבה לך. שאלוהים יברך את תושבי יהודה ושומרון. מי ייתן ותאריך ימים החברות בין ישראל לסלובניה".

דגן הביע גם את הערכתו לפעילות משרד החוץ הישראלי נגד החרמות, וציין את שר החוץ גדעון סער, אנשי משרדו ושגריר ישראל בצ'כיה, אמיר וייסבורד, שלדבריו פועלים באופן מקצועי ושיטתי בנושא.

בספטמבר נפגש דגן בלובליאנה גם עם סגן ראש ממשלת סלובניה ושר התחבורה והאנרגיה, יירניה ורטובץ, שהביע תמיכה בהחלת ריבונות ישראלית בשומרון. "אנו תומכים בכך שהשומרון יהיה תחת ריבונות", אמר ורטובץ.