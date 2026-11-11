לראשונה מאז חידוש ההתיישבות בצפון השומרון, יוקם בית ספר אזורי ביישובים שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות לפני 21 שנה וביישובים החדשים שהוקמו באזור. כך סיכמו שר החינוך יואב קיש וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן.

בית הספר החדש ייתן מענה לילדי היישובים גנים, כדים ונועה, ויכלול כיתות א' עד ו'. מדובר במסגרת החינוכית הראשונה מסוגה שתוקם באזור מאז חזרת התושבים ליישובים שפונו בשנת 2005.

ההחלטה התקבלה בהמשך לסיור שקיימו קיש ודגן ביישובי צפון השומרון לפני למעלה מחודש. היום (רביעי) בישר דגן ליושבי ראש הוועדים של גנים, כדים ונועה על הסיכום להקמת בית הספר.

הקמת בית הספר היא חלק מ"תוכנית ההתחברות" שמובילה המועצה האזורית שומרון בשיתוף משרדי הממשלה, תנועת אמנה והחטיבה להתיישבות.

התוכנית כוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, במקום ארבעת היישובים שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות, והיא משתלבת בתוכנית "מיליון בשומרון" שמקדמת המועצה.

במהלך שמונת החודשים האחרונים הוקמו 11 יישובים באזור, בהם עיבל, רחבעם, רום גלבוע, שלם, עמק דותן, נועה וגבע שומרון, לצד חידוש ההתיישבות בארבעת היישובים שפונו בתוכנית ההתנתקות: חומש, שא-נור, גנים וכדים.

קיש בירך על ההחלטה ואמר כי "הקמת בית הספר האזורי היא יום חג להתיישבות וצעד היסטורי בבנייתם מחדש של יישובי צפון השומרון. אחרי שנים שבהן נמנעה מתושבי האזור האפשרות לחיות כאן, אנחנו מקימים עבור ילדי גנים, כדים ונועה מסגרת חינוכית שתאפשר להם ללמוד, לצמוח ולבנות כאן את עתידם".

הוא הוסיף: "בית הספר הזה הוא חלק מבנייתה של קהילה חזקה ומעתיד ההתיישבות באזור. אני מברך על שיתוף הפעולה עם מועצת שומרון ומודה לראש המועצה, חברי יוסי דגן, ולצוותי החינוך שפועלים במסירות למען ילדי האזור. נמשיך לפעול יחד למען צמיחתה ושגשוגה של ההתיישבות בצפון השומרון".

דגן אמר: "אנחנו עושים כאן היסטוריה. אחרי 21 שנים שבהן נמנע מתושבי צפון השומרון לחיות כאן, אנחנו חוזרים ובונים מחדש את כל מה שנעקר. לא מסתפקים בחזרה לבתים וליישובים - אנחנו מקימים כאן מערכת חינוך, בונים מוסדות ציבור ומייצרים לילדים שלנו עתיד של צמיחה והתפתחות".

הוא הוסיף כי "בית ספר חדש, שישרת את ילדי גנים, כדים ונועה, הוא בשורה גדולה למשפחות והוא עוד צעד בדרך להחזרת צפון השומרון למקומו הראוי. בונים עתיד ענק לדורות הבאים - בצפון השומרון יגורו עשרות אלפים!"