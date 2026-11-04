אחרי עשרות קילומטרים: לוחמי ההסדר סיימו מסע כומתה ומסכת

עשרות לוחמים תלמידי ישיבות ההסדר בשדרות ובנהריה ציינו בימים האחרונים את סיום הכשרתם הצבאית בדרך מיוחדת: לצד מסע הכומתה המפרך, חגגו הלוחמים גם את סיום מסכת סוטה, שאותה למדו לאורך חודשי ההכשרה במסגרת פעילות ארגון צל"ש.

לוחמי מחזור מרץ 2026 השלימו בימים האחרונים את הכשרתם בבסיסי האימון החטיבתיים, לאחר מסע כומתה באורך עשרות קילומטרים, שבסיומו קיבלו את כומתת החטיבה.

עבור עשרות מהלוחמים, תלמידי ישיבות ההסדר בשדרות ובנהריה, סיום ההכשרה היה גם הזדמנות לציין הישג נוסף: השלמת לימוד מסכת סוטה, שבה עסקו מאז גיוסם לצה"ל.

הלימוד התקיים בהובלת ארגון צל"ש, הפועל לחיזוק רוחם של חיילי צה"ל באמצעות לימוד תורה ופעילות רוחנית במהלך השירות הצבאי. לרגל המאורע ערכו הלוחמים סעודה חגיגית בבסיס ההכשרות של חטיבת הנח"ל, בהשתתפות רכז הדרום של ארגון צל"ש.

במהלך הסעודה קראו הלוחמים את נוסח סיום המסכת, כשהחגיגה מלווה בשירה ובריקודים.

הלוחמים סיפרו על חשיבות הלימוד במהלך חודשי ההכשרה, וציינו כי הוא תרם לחיזוק רוחם ולהגברת המוטיבציה להמשך שירות משמעותי כלוחמים בצה"ל.

יו"ר ארגון צל"ש, הרב פרץ איינהורן, בירך את הלוחמים על השלמת ההכשרה הצבאית ולימוד המסכת. "ב"ה אנו זוכים לסייע לאלפי חיילים המבקשים להפוך את השירות בצה"ל למקפצה רוחנית", אמר הרב איינהורן.

לדבריו, "פרויקט סיומי המסכתות בו משתתפים הלוחמים מתוך דיבוק חברים ואהבת התורה מרומם את רוחם והופך אותם ללוחמים עוד יותר טובים".

הרב איינהורן הוסיף: "נמשיך בעזרת ה' לעמול בכדי להגיע לכל חייל המבקש להתחבר לאורה הגדול של תורתנו הקדושה".