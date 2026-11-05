מגישת כאן 11 איילה חסון הודיעה היום (חמישי) כי לא תגיש את תוכניתה גם הערב, יממה לאחר שנעדרה מהשידור בעקבות העימות עם הנהלת חטיבת החדשות בתאגיד השידור הציבורי.

בהודעה שפרסמה הודתה חסון על גל התמיכה שקיבלה מאז חשיפת המחלוקת. "שלום לכולם. מאז אתמול אני מוצפת בתמיכה במימדים שלא העליתי על דעתי", כתבה חסון.

לדבריה, התמיכה מגיעה מאזרחים מכל חלקי החברה הישראלית, ובהם גם לוחמים ומשפחות שכולות. "אזרחיות ואזרחים מכל הגוונים. לוחמים, משפחות שכולות. עם ישראל שאני אוהבת ושמחה להחשף להדדיות שלו כלפיי. אתם מרגשים אותי בצורה בלתי רגילה, תודה מקרב לב", הוסיפה.

את הודעתה חתמה במילים "באהבה ובהערכה איילה חסון", ולאחר מכן הבהירה: "גם הערב אני לא משדרת".

הודעתה מגיעה יממה לאחר שפרסמה התייחסות נרחבת לאולטימטום שלטענתה הציב בפניה מנהל חטיבת החדשות בתאגיד, ליאור לנדנברג. בהודעה שפרסמה אתמול טענה חסון כי לנדנברג דרש ממנה להקריא בשידור, מילה במילה, נוסח התנצלות והבהרה שהעביר לה בהודעת וואטסאפ, והבהיר כי אם תסרב לא תוכל להגיש את תוכניתה.

"אתמול הציב בפניי מנהל החדשות בתאגיד, ליאור לנדנברג, אולטימטום: להקריא בשידור, מילה במילה, טקסט שהכתיב לי בהודעת וואטסאפ שמייחס לדבריי משמעויות שגויות ומסולפות ושיש בו, לטעמי, כדי לבזות אותי ואיים שאם לא אקריא אותו, לא אגיש את תוכניתי", כתבה.

חסון טענה כי מדובר בניסיון לכפות עליה הצהרה אישית שלא נוסחה על ידה, והאשימה את הנהלת החדשות באכיפה בררנית כלפיה. לדבריה, ההתבטאויות שבגינן נדרשה להתנצל נאמרו ברדיו אזורי ולא בשידורי התאגיד, והיא כבר פרסמה הבהרה בשידור הטלוויזיה במוצאי שבת, לבקשת מנהל החדשות.

הסערה החלה בעקבות ריאיון שהעניקה חסון ביום שישי לרדיו גלי ישראל, שבו התייחסה למצבן של נשים בחברה הבדואית ולתוצאות הבחירות לכנסת ה-26. דבריה על נשים בדואיות עוררו ביקורת מצד נציגי הציבור הבדואי וארגונים חברתיים, שטענו כי מדובר בהכללות פוגעניות.

היא כבר פרסמה השבוע התנצלות ברשת X, שבה הבהירה כי לא התכוונה לפגוע בנשים בחברה הבדואית. "אני מבקשת להבהיר שלא הייתה לי שום כוונה לפגוע בשום אישה, ומי שנפגעה מדבריי אני מתנצלת בפניה מעומק הלב", כתבה ביום שני.

לטענת חסון, ועדת האתיקה של התאגיד קיבלה את התנצלותה, וגם התאגיד עצמו פרסם הודעה בנושא. למרות זאת, לדבריה, הוצבה בפניה דרישה נוספת להקריא נוסח שהוכתב מראש.

חסון סיפרה כי בהמשך התבקשה להציע נוסח חלופי, וכי העבירה הצעה שכללה הבהרה והתנצלות, אולם מנהל החדשות דחה אותה והתעקש על הנוסח המקורי.