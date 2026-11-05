הרב יהודה ליבמן מברך צילום: ללא

רבנים, בחורי ישיבות ומשפחות השתתפו במעמד קביעת מזוזות וברכת "מציב גבול אלמנה" בבתים החדשים ביריחו, לאחר כניסת המשפחות היהודיות למקום במסגרת מהלך הרכישה.

באירוע השתתפו בין היתר הרב יהודה ליבמן, ראש ישיבת פרי הארץ, הרב עוזי שרבף מהנהלת תנועת נחלה ויו"ר עמותת "הרחיבי", והרב נעם ולדמן, שהגיע למקום יחד עם בחורי ישיבת ניר.

במהלך היום נטלו בחורי הישיבה חלק פעיל בפעילות במקום, ובהמשך השתתפו עם הרב ולדמן בקביעת המזוזות בבתים החדשים ובמעמד ברכת "מציב גבול אלמנה".

אחד הרגעים המרכזיים נרשם כאשר הרב יהודה ליבמן נשא דברים נרגשים וחיבר בין הכניסה לבתים ביריחו לבין דבריו של הרב צבי יהודה הכהן קוק לאחר מלחמת ששת הימים.

"הרב צבי יהודה צעק לפני 58 שנים: 'איפה יריחו שלנו?'", פתח הרב ליבמן. "ברוך השם, זכינו להתגשמות החלום של הרב צבי יהודה ושל כל עם ישראל".

בהמשך הדגיש הרב ליבמן את משמעותה של יריחו בעיניו: "יריחו - מנעולה של ארץ ישראל. פותחים את המנעול של כל ארץ ישראל, בשם כל ישראל".

בסיום דבריו בירך בהתרגשות: "ברוך אתה ה', מציב גבול אלמנה".

גם הרב עוזי שרבף התייחס למשמעות הרוחנית שהוא מייחס לפעילות ביריחו, וקשר בין שמה של העיר לבין תחושת ההתחדשות במקום. "ברוך השם, אנחנו נמצאים ביריחו. המשמעות של יריחו היא ריח. המקום הזה מרחיב את הנשמה, וזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו. ריח זה נשמה", אמר הרב שרבף.

לדבריו, גם לעיתוי הפעילות בחודש חשוון יש משמעות מיוחדת: "מאוד מעניין שחודש חשוון, שבו אנחנו גואלים עכשיו את המקום הזה, הוא חודש שקשור לריח. בחודש חשוון, בעזרת השם, יהיה ייסוד בית המקדש השלישי".

הרב שרבף תיאר את האווירה במקום ואת התרגשות המשפחות והילדים שהשתתפו באירוע. "יריחו מרחיבה את הנשמה, והשמחה פה גדולה מאוד. הריקודים של הילדים והמשפחות, והגאולה שיש פה באוויר - אני לא ראיתי הרבה זמן דבר כזה", סיפר.

בהמשך השווה בין הפעילות ביריחו לבין התפתחויות בהתיישבות היהודית בחברון. "ברוך השם, אנחנו רואים הרבה גם בחברון, שהיא הולכת ונגאלת בצורה הזאת, וברוך השם, זה עובר גם ליריחו, ופנינו נשואות, בעזרת השם, גם למקומות אחרים", אמר.