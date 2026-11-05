הכניסה החשאית של המשפחות ליריחו עזרי טובי

יממה לאחר כניסתן של משפחות יהודיות לשמונה בתים באזור יריחו, מתפרסם היום (חמישי) תיעוד של עזרי טובי, החושף את מאחורי הקלעים של המבצע החשאי - מההכנות והתדרוך המקדים ועד הגעת המשפחות והתארגנותן בבתים.

התיעוד נפתח בתדרוך מקדים, שבמהלכו מקבלים המשתתפים הנחיות לקראת הכניסה לבתים, כשעל השולחן פרושה מפה של האזור.

בהמשך נראית שיירת כלי הרכב עושה את דרכה לעבר הבתים, לצד רכבים עמוסים בציוד ובמזרנים. המצלמה מלווה את הגעת המשפחות למקום, את פריקת הציוד ואת תחילת ההתארגנות בבתים ובחצרות.

לצד ההיערכות נחשפים גם הרגעים המשפחתיים. ילדים נשאלים אם ידעו מראש שהם עומדים להגיע ליריחו, אימהות עם תינוקות משתפות בהתרגשות, ובתוך הבתים מתחילים בני המשפחות לסדר ולנקות.

צילומי רחפן מציגים את הבתים ואת סביבתם, ובאחד הקטעים נראה שלט הנושא את שם הבית כשהוא נתלה על אחד הקירות.

מאחורי המהלך עומדת תנועת נחלה, בהובלת דניאלה וייס, שפעלה לרכישת הבתים בכסף מלא ולהכנסת המשפחות, בגיבוי ובליווי מועצת בנימין ובשותפות חוות הארמונות.

לדברי מובילי המהלך, הבתים נמצאים על אדמות מדינה בשטח המועצה האזורית בנימין, וחלקם ממוקמים בסמוך לאתר הארכיאולוגי ארמונות החשמונאים.

דניאלה וייס התייחסה לכניסת המשפחות ואמרה: "לראות את המשפחות נכנסות לבתים ואת הילדים מתחילים לשחק בחצרות - בשביל הרגע הזה אנחנו פועלים".

"זכינו להפוך רכישה בכסף מלא להתיישבות חיה ביריחו. תודה למועצת בנימין ולחוות הארמונות על השותפות, ולמשפחות החלוצות שמגשימות את החזון", הוסיפה וייס.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, סיפר כי ההתרגשות מהמהלך נמשכת גם ביום שלאחר כניסת המשפחות. "גם יום אחרי, ההתרגשות עצומה. אתמול עשינו היסטוריה, והיום משפחות יהודיות קמו בבוקר בביתן ביריחו", אמר גנץ.

"לראות את הילדים משחקים ואת הבתים מתמלאים בחיים - זו זכות שקשה לתאר במילים. תודה לדניאלה וייס ולתנועת נחלה על הנחישות והשותפות, ולמשפחות החלוצות שהפכו את החזון לבית. חזרנו הביתה", סיכם.