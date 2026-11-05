תפנית משמעותית במגעים להקמת הממשלה הבאה: יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הסיר את החרם הפוליטי ארוך השנים שלו על המפלגות החרדיות ונתן אור ירוק לשותפיו בגוש השינוי לנהל עמן משא ומתן, כך פורסם הערב (חמישי) בחדשות 12.

המהלך מגיע לאחר שבמשך שנים הבהיר ליברמן כי לא ישב בממשלה עם המפלגות החרדיות, התחייבות שעליה חזר גם ערב הבחירות האחרונות.

לפני הבחירות הציג ליברמן שלושה קווים אדומים: לא לשבת עם בנימין נתניהו, לא לשבת עם החרדים ולא להקים ממשלה עם המפלגות הערביות. כעת, לנוכח תוצאות הבחירות, הוא מבקש לתת עדיפות להחלפת נתניהו, תוך התנגדות להקמת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות.

על פי הדיווח, בגוש האופוזיציה נבחנת אפשרות להקמת ממשלה של 61 חברי כנסת, שתורכב מ-48 חברי גוש האופוזיציה ו-13 חברי הכנסת של יהדות התורה וש"ס.

אחת הסוגיות המרכזיות בדרך להסכם היא חוק הגיוס. לפי הדיווח, המשא ומתן צפוי להתבסס על הצעת החוק שקידם ליברמן בשנת 2018, בעת שכיהן כשר הביטחון בממשלת נתניהו לצד המפלגות החרדיות.

באותה תקופה התנגדו המפלגות החרדיות למתווה, אולם כיום יש בקרבן מי שסבורים כי היה עדיף לקבל אותו, לנוכח ההצעות המחמירות יותר שעלו מאז.

המתווה מ-2018 נחשב מקל יותר בהשוואה להצעת החוק שקידם ח"כ בועז ביסמוט בממשלה האחרונה. הוא קובע כי סנקציות כלכליות על הישיבות יוטלו רק לאחר שלוש שנים, ואינו כולל סנקציות אישיות על תלמידי ישיבות שלא יתגייסו.

בגוש האופוזיציה מייחסים חשיבות להחלטתה של יהדות התורה הבוקר שלא להמליץ על נתניהו בפני הנשיא יצחק הרצוג. גורמים בגוש רואים בהחלטה מעין "דמי רצינות" לקראת המשא ומתן, שמגעים ראשוניים במסגרתו כבר מתקיימים.

אלא שהמכשול המרכזי נותר ש"ס. כדי להגיע לרוב של 61 חברי כנסת, תידרש גם תמיכתה של המפלגה, שהודיעה כי תמליץ על נתניהו להרכבת הממשלה.

יו"ר ש"ס אריה דרעי, שחזר להנהגת המפלגה לאחר יממה של תהפוכות, ממשיך בשלב זה לדבוק בשותפות עם הליכוד. גם הרב משה מאיה, זקן מועצת חכמי התורה, הביע הבוקר התנגדות להצטרפות לממשלת שמאל וקרא לפעול להקמת ממשלת אחדות.

במקביל, בגוש האופוזיציה ממשיכים לבחון מסלול נוסף: הקמת ממשלת מיעוט בראשות איזנקוט כבר בשבוע הבא, שתישען על תמיכה מבחוץ של המפלגות הערביות.

ליברמן מתנגד לאפשרות הזאת, בטענה שממשלה שתישען על המפלגות הערביות לא תוכל להחזיק מעמד לאורך זמן.