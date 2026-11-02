השר וחבר הכנסת לשעבר חיים רמון ניתח, בראיון לכאן רשת ב', את האפשרויות להרכבת הממשלה הבאה והעריך שמפלגתו של גדי איזנקוט תחתור להקמת ממשלת אחדות בהימנעות המפלגות הערביות.

רמון טען שהסיכוי להקמת ממשלת אחדות לאומית אפסי. "אף אחד לא ילך לממשלת אחדות לאומית כשנתניהו הוא ראשון ברוטציה. זה לא יקרה. נתניהו גם לא יהיה מוכן להיפרד מאף אחד מהגוש שלו כי הוא ישלם מחירים על כך. העיסוק בממשלת אחדות לא נכון - כי זה לא יקרה".

כשנשאל אם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לא יכול לסייע בכפיית ממשלה כזו השיב: "טראמפ זה המצאה של האולפנים כי אין לו שום כוונה אמיתית להתערב בזה".

רמון הציג שני תרחישים נוספים. "האפשרות הראשונה היא שנתניהו ממשיך להיות ראש ממשלת מעבר ובכנסת שולט הגוש השני שזה מאוד מורכב. אני חושב שזו האפשרות הכי בעייתית מבחינת גוש השינוי. אנשים לא מבינים כמה כוח יש לראש ממשלה גם כשהכנסת אינה בשליטתו. יש בפתח מלחמה שנתניהו ינהל והכוונה שלו היא להגיע לבחירות נוספות והוא לא מסתיר את זה".

לדבריו, האפשרות השנייה, היא ממשלת מיעוט. "אם איזנקוט יתנהל נכון - זה מה שהוא צריך לעשות. הוא כנראה יקבל את הרכבת הממשלה, והוא צריך לבוא לשותפיו, לא למפלגות הערביות, לכל שלוש המפלגות האחרות: בנט, הדמוקרטים וליברמן, ולהגיד 'אני מרכיב ממשלה של 48 מנדטים. נקודה. ועם זה אני בא לכנסת'. ואז נוצרת ממשלת מיעוט".

"כמה זמן היא תחזיק מעמד? איך היא תפעל? זה מאוד בעייתי, אבל אין לגוש השינוי שום אפשרות אחרת, ולכן הם לא מנהלים משא ומתן עם המפלגות הערביות, שהן לא חלק מהקואליציה", הוסיף.

הוא דחה את הטענות שאביגדור ליברמן לא יאפשר הקמת ממשלה כזו. "שואלים מה יעשה ליברמן? אתם חושבים שהוא יצביע נגד איזנקוט ויותיר את נתניהו בממשלת מעבר? הוא יאפשר הקמת ממשלה כזו - גם אם יישאר בחוץ".