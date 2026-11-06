חברת מועצת העיר לוס אנג'לס, ניתיה ראמאן, המזוהה עם הזרם הסוציאליסטי-דמוקרטי וזכתה לכינוי "ממדאני של לוס אנג'לס", ניצחה את ראשת העיר המכהנת קארן באס בבחירות לראשות העיר. כך עולה מתחזית שפרסמה סוכנות הידיעות AP.

לאחר ספירת 76% מהקולות קיבלה ראמאן 429,450 קולות, שהם 52.1% מהקולות, לעומת 394,796 קולות, שהם 47.9%, לבאס, שהודתה בהפסדה.

הכינוי שהוצמד לראמאן משווה אותה לראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, בשל השקפותיהם הסוציאליסטיות-דמוקרטיות ועמדותיהם כלפי ישראל, שעוררו מחלוקת במהלך פעילותם הפוליטית.

בעימות בחירות שנערך ב-29 בספטמבר הביעה ראמאן תמיכה בלגיטימיות של תנועת החרם על ישראל, BDS, והגדירה את החרם כ"צורה לגיטימית של מחאה לא אלימה".

במהלך העימות הגנה ראמאן גם על השימוש שלה בטענה שישראל מבצעת "רצח עם", וכן על הופעתה בתוכניתו של משפיען הרשת חסן פיקר, שהואשם באנטישמיות.

באס, שהתמודדה מולה, הביעה התנגדות לתנועת BDS ודחתה את הטענות שלפיהן ישראל ביצעה "רצח עם".

בעקבות פרסום תוצאות הבחירות פרסמו הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס ו-35 ארגונים וקהילות יהודיות הודעה משותפת, שבה בירכו את ראמאן על ניצחונה, אך הביעו דאגה מעמדות שהשמיעה במהלך מערכת הבחירות.

הארגונים "קראו לה לפעול לשיקום האמון עם תושביה היהודים של לוס אנג'לס, שנפגע במהלך מערכת הבחירות, ולהתחיל בנקיטת צעדים יזומים נגד אנטישמיות".

בהודעה התייחסו הארגונים במיוחד להאשמותיה של ראמאן כי ישראל מבצעת "רצח עם", ולעמדתה שהגדירו כ"עמומה כלפי תנועת ה-BDS".

לטענתם, התבטאויות אלה "מעלות סימני שאלה בנוגע למידת העדיפות שתעניק ראמאן לסוגיות הדחופות ביותר המעסיקות את הקהילה היהודית".