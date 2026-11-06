איש התקשורת ומגיש הטלוויזיה אברי גלעד חשף היום (שישי) כי לקה בשיתוק של מחצית מפניו בעקבות תסמונת בל, וכי הוא נמצא כעת בטיפול רפואי.

את הדברים סיפר במהלך פרק בפודקאסט "טנדו", שאותו הוא מגיש לצד הרב מרדכי גוטליב, תוך שהוא משתף בתחושותיו מאז שהתעורר וגילה את השינוי בפניו.

"הפרצוף שלי עקום לגמרי", אמר. "קמתי אתמול בבוקר, הרגשתי משהו מוזר, הסתכלתי בראי, שוד ושבר. אני משותק בחצי פנים. מה שנקרא תסמונת מיכל אנסקי או תסמונת בל".

לדבריו, מיד לאחר שהבחין בתסמינים פנה לבירור רפואי, שבסיומו קיבל טיפול תרופתי. עם זאת, הוא סיפר כי בשלב זה אין ודאות מלאה באשר לקצב ההחלמה.

"כבר הייתי אצל רופאים בבירורים, קיבלתי תרופות, אמרו לי זה יעבור או לא", שיתף.

לצד ההתמודדות הרפואית, גלעד סיפר כי המצב החדש הציב בפניו גם שאלה אישית בנוגע לאופן שבו יבחר להגיב לשינוי הפתאומי במראה פניו ובתפקודן.

"ועכשיו אני צריך לשאול את עצמי מה אני עושה כשאני כזה עקום? האם אני ממשיך את חיי כהרגלי? האם אני נכנס ללחץ? האם אני מרגיש קורבן או שמרגיש שניתן לי איזשהו כלי לעבוד איתו? אדם עקום שכמוני מקבל כלי עקום. מה אתה חושב בחרתי?", שאל את שותפו לפודקאסט.

הרב גוטליב השיב לו: "בחרת בשמחה", וגלעד אישר כי זו אכן הגישה שבה החליט להתמודד עם מצבו.

"בחרתי בשמחה. בדיוק. אני שמח שאני עקום. מה יש לי להיות ישר? כמה אפשר להיות ישר?", אמר בחיוך.

גלעד המשיך להתייחס למצבו בהומור, אך הביע גם תקווה שהשיתוק יחלוף והוא יוכל לשוב לתפקוד רגיל.

"אבל זה יעבור, אני ממש מקווה. לאחד מאלף זה לא עובר, אז יכול להיות שתצטרכו להתרגל אליי ככה או להעיף אותי מכל המכשירים שאני מכהן בהם", אמר, כשהוא מתייחס לאפשרות שהשינוי בפניו יימשך.

בהמשך השיחה סיפר גלעד מהי, להבנתו, הסיבה להופעת התסמונת. לדבריו, בתקופה האחרונה נהג ללעוס מסטיקים במשך שעות ארוכות מדי יום, והוא מייחס לכך את הדלקת שהתפתחה בעצב הפנים.

"למה זה קרה? בגלל שהתמכרתי למסטיק. מהבוקר עד הערב אני לועס מסטיק. כל הזמן עם המסטיק. וזה פשוט עשה לי דלקת בעצב הזה שנקרא העצב השביעי. ועכשיו אני מרגיש את ההשפעות", סיפר.

הקשר בין לעיסת המסטיקים לבין הופעת התסמונת הוצג בדבריו של גלעד כהסבר למצבו, ולא הובא לכך אישור רפואי נפרד.

לקראת סיום התייחס גלעד לאחת ההשפעות היומיומיות של השיתוק, שבאה לידי ביטוי גם בפעולות פשוטות כמו שתייה.

"זה נתפס. ותוך כמה ימים אני מקווה זה ישתחרר, כי הבעיה המרכזית היא שכשאתה שותה למשל אספרסו - זה מטפטף לך על הבגד", סיים.