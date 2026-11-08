השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, דורש לקיים בחירות חוזרות בעקבות חשדות להטיית תוצאות הבחירות, ומתנגד להצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ממשלת אחדות לאומית.

בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' טען בן גביר כי הבחירות הוטו, מתח ביקורת על יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, והזהיר כי ממשלת אחדות תוביל לשיתוק המדינה.

"גנבו פה בחירות, עשו כאן דברים שלא ייעשו. הבחירות האלה הוטו. זו תפיסתי, זו השקפתי. אני חושב שרבים מעם ישראל חושבים ככה", אמר בן גביר. את דבריו השמיע על רקע החשדות הנוגעים להמרצת מצביעים ערבים לקלפיות והחקירה המתנהלת בנושא. השר הציג את עמדתו שלפיה החשדות מצדיקים קיום בחירות נוספות, אף שלא הציג בריאיון ממצאים המוכיחים כי תוצאות הבחירות אכן הוטו.

בן גביר התייחס גם לעמדתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, בנוגע לאפשרות לשנות את תוצאות הבחירות. אף שהקפיד להביע כלפיו הערכה אישית, הבהיר השר כי הוא חולק על עמדתו. "אני מאוד מכבד את השופט נועם סולברג, אני חושב שהוא טעה", אמר, והוסיף: "צריכות להיות בחירות חוזרות בגלל ההטיה".

לצד הדרישה לבחירות חוזרות, בן גביר הביע התנגדות נחרצת למהלך הפוליטי שהציע נתניהו להקמת ממשלת אחדות לאומית. לדבריו, ממשלה שתורכב ממפלגות המחזיקות בעמדות מנוגדות לא תוכל לתפקד, והשותפות ביניהן תוביל לשיתוק הדדי במקום לקבלת החלטות.

"אלה ישתקו את אלה, אלה ישתקו את אלה, והמדינה שלנו תהיה בקנטים", אמר השר. הוא אף הבהיר כי אינו רואה בהצעה אפשרות פוליטית רצויה מבחינתו: "אתה באמת חושב שאני מתלהב ללכת להיות בממשלה כזאת?".

התנגדותו של בן גביר להצעת האחדות אינה מלווה, לדבריו, במשבר ביחסיו עם ראש הממשלה. כשנשאל אם הוא מאמין להצהרת נתניהו שלפיה לא יוותר עליו ועל מפלגת הציונות הדתית במסגרת המהלכים להקמת ממשלה, השיב: "אני מקווה שכן. הוא אמר דברים ברורים".

בן גביר הדגיש כי חילוקי הדעות בינו לבין נתניהו אינם משנים את יחסו האישי והפוליטי אליו. "מותר לי לחלוק עליו. אני מכבד אותו, מעריך אותו, אוהב אותו, וחולק עליו לפעמים. זה בסדר, ככה זה בין שותפים", אמר.

ביקורת נוספת הפנה יו"ר עוצמה יהודית כלפי נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, על רקע עמדותיהם בסוגיית חוק הגיוס והאפשרות לשיתוף פעולה עם המפלגות החרדיות. בן גביר טען כי השניים שינו את עמדותיהם בתוך זמן קצר, והציג את השינוי כסתירה להצהרותיהם הקודמות בנושא.

"תוך יום הפכו את העור שלהם", אמר בן גביר. הוא הגדיר את השינוי בעמדותיהם כ"זיגזג מאפס למאה", וטען כי מדובר ב"יריקה בפרצוף של חיילי צה"ל".