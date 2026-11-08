איש התקשורת עבד אבו שחאדה, שנעצר בחשד למגע עם סוכן זר לאחר שראיין בקטאר את חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה, שוחרר הבוקר (ראשון) ללא תנאים מגבילים.

הוא שוחרר לאחר חמישה ימי מעצר, שבסיומם החליטו המשטרה ושב"כ שלא לבקש את הארכת מעצרו.

אבו שחאדה נעצר ביום רביעי האחרון. ברקע למעצרו עומד ראיון שקיים ערב הבחירות בקטאר עם עזמי בשארה, ממייסדי בל"ד, במסגרת עבודתו ברשת אל ג'זירה.

בשארה, שעזב את ישראל בשנת 2007, נחשד בעבר בסיוע לחיזבאללה במהלך מלחמת לבנון השנייה.

יממה לפני שחרורו פנו שלושה פוליטיקאים דמוקרטים בארצות הברית, בראד לנדר, סקוט וינר ודניאל ביס, לשגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר, בדרישה לשחררו.

בפנייתם קראו השלושה להבטיח הליך משפטי הוגן ושקוף, והביעו התנגדות למעצר עיתונאים בשל ראיונות שקיימו במסגרת עבודתם.

אבו שחאדה אמר מיד אחרי שחררו ממעצר: "יצאתי עכשיו ממעצר שווא של מספר ימים. חקירה פוליטית, חסרת כל ביסוס. ציד מכשפות של השב"כ בשירות ראש הממשלה שמנסה לאיים ולהשתיק אותנו, ולהפוך את עצם ההצבעה של החברה הערבית ללא לגטימית".

הוא הוסיף: "לא יצליח להם. החברה הערבית בחרה במאבק בכלים דמוקרטים ושום רדיפה לא תצליח להשתיק אותנו. תודה לכל מי שהביע תמיכה והתנגד ערבים ויהודים".

סנגורו של אבו שחאדה, עו"ד יגאל דותן, בירך על ההחלטה לשחררו ומתח ביקורת על עצם המעצר.

"חשבנו מלכתחילה שהמעצר לא נחוץ, מיותר ונעשה באופן לא חוקי", אמר דותן. "אנחנו שמחים על השחרור וזוכרים שהחקירה עדיין נמשכת לכן לא נוכל להגיד יותר מזה".