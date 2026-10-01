הצעת השופט עמית לסאמי אבו שחאדה

בבל"ד הכריעו הערב (חמישי) לקבל את הצעת שופטי בית המשפט העליון, וסאמי אבו שחאדה יפרוש מההתמודדות לכנסת. בכך צפוי להימנע פסק דין מנומק של בית המשפט בעניינו.

ההחלטה התקבלה לאחר שבסיום הדיון היום הציע נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, על דעת שופטי ההרכב, כי אבו שחאדה יפרוש בעצמו מהמרוץ ובית המשפט לא יפרסם פסק דין מנומק המאשר את פסילתו.

בבל"ד מעוניינים, בין היתר, למנוע מצב שבו פסק הדין בעניינו של אבו שחאדה ייצור תקדים שלפיו ניתן לפסול מועמד על בסיס התבטאויות בודדות, ולא רק על סמך מה שמוגדר בפסיקה כ"מסה קריטית" של התבטאויות.

ההחלטה מגיעה לאחר יום דיונים בבית המשפט העליון בערעורים הנוגעים לפסילתם מהבחירות של אבו שחאדה, עופר כסיף, הרשימה המשותפת ורע"מ. הדיונים התקיימו בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים.

במהלך הדיון בעניינו של אבו שחאדה התייחס השופט אלכס שטיין למאמר שפרסם ב-8 באוקטובר. "כשאני וחברי השופט כשר קוראים את המאמר שכתב אבו שחאדה ב-8.10 בזמן אמת ובאופן ספונטני - אנחנו לומדים שהוא תומך טרור. ההסברים של 'אחר כך' הם כבר מה שמכונה 'דיבור זול'", אמר.

מנגד, עורך דינו של אבו שחאדה, חסן ג'בארין, טען כי האמירה שלפיה "7 באוקטובר הוא אירוע היסטורי ואסטרטגי" אינה מבטאת תמיכה במאבק מזוין.

השופטת דפנה ברק-ארז פנתה לנציג היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד יונתן ברמן, ואמרה: "אנחנו חיים בישראל, אנחנו יודעים את זה. יש שאלה משפטית איך מיישבים את העובדה שמדובר במאמר מזעזע שמביע ניתוק בהיבט האנושי למה שקרה ב-7 באוקטובר - זו קביעה ברורה. איך זה מתיישב עם העמדה הקפדנית והמחמירה לפסול מועמד?".

בהמשך שאל שטיין את אבו שחאדה: "יש לך הרבה מאוד פרסומים באנגלית. תראה לי מאמר אחד בו כתבת באנגלית שחמאס הוא ארגון טרור". אבו שחאדה השיב: "אין מאמר כזה".

כבר בפתח הדיון הדגיש הנשיא עמית את הרף הנדרש לשימוש בסמכות הפסילה. "סמכות הפסילה היא חרב מתהפכת. שימוש רחב בה - עלול לפגוע פגיעה אנושה באותם ערכים דמוקרטיים שעליהם היא נועדה להגן", אמר.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהגיש את הבקשה לפסילת אבו שחאדה, בירך על החלטתו לפרוש מההתמודדות, אך מתח ביקורת על כך שהמהלך ימנע פסק דין בסוגיית הפסילה.

"הבטחנו - קיימנו! שמח שהמאבק שהובלנו הביא לפרישתו מהכנסת של סאמי אבו שחאדה, לאחר הדברים שכתב ותמך בחמאס יום לאחר השבעה באוקטובר", אמר.

הוא הוסיף: "לצד זאת, מצער שבית המשפט העליון אפשר לו לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה. עוצמה יהודית תמשיך להיאבק בכל הכוח בתומכי טרור ובשונאי ישראל שמבקשים להגיע לכנסת. אבו שחאדה יראה את הכנסת הבאה מערוץ 99. ברא אבו שחאדה!"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "יצחק עמית צוחק עלינו כל הדרך לקלפי".