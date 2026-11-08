רכב חשוד כגנוב התנגש במחסום דוברות המשטרה

מרדף משטרתי אחר רכב החשוד כגנוב הסתיים לפנות בוקר (ראשון) בהתנגשות במחסום במעבר אל ג'יב, סמוך לירושלים. הנהג, בן 18 ממזרח ירושלים, נעצר והועבר לחקירה.

האירוע החל כאשר שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים הבחינו ברכב החשוד כגנוב ופתחו במרדף אחריו. במהלך המרדף כרזו השוטרים לנהג לעצור, אך הוא התעלם מהוראותיהם והמשיך בנסיעה.

כאשר התקרב הרכב למעבר אל ג'יב, נערכו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים לבלום את בריחתו והפעילו את מחסום הבולרדים המוצב במקום.

הנהג, שהגיע במהירות לעבר המעבר, התנגש במחסום ונבלם.

מיד לאחר ההתנגשות השתלטו הלוחמים והשוטרים על הנהג ועצרו אותו. החשוד, בן 18, תושב מזרח ירושלים, הועבר להמשך חקירה בתחנת לב הבירה.

הרכב, החשוד כגנוב, נגרר מהמקום והועבר לבדיקה במסגרת החקירה.