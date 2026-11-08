יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס לביקורת על המגעים עם המפלגות החרדיות והבהיר כי נכונותו להגיע לפשרות אינה מעידה על ויתור על עקרונותיו, ובראשם גיוס חרדים לצה"ל. במקביל שלל אפשרות להקמת ממשלה שתישען על רע"ם והרשימה המשותפת.

"מוכנות לפשרה לא אומרת ויתור על ערכים ועקרונות", פתח ליברמן את דבריו.

בהמשך תקף את מבקריו: "אני רואה בימים האחרונים את מצעד האיוולת של שורה של פרשנים, עיתונאים מטעם, בוטים ואנשים בעלי דעות קדומות, לעיתים עם נימה גזענית בולטת. לא משנה מה אני אומר, מה אני עושה ומהי האמת, הם תמיד עסוקים בייחוס מניעים זדוניים ובהמצאת קונספירציות".

ליברמן טען כי חלק מהמבקרים את ניסיונותיו להגיע להבנות עם החרדים דווקא תומכים בהקמת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות.

"מי שתוקף אותי על הניסיונות להגיע להבנות עם המפלגות החרדיות, נמנה עם אותם אנשים שמעדיפים להקים ממשלה הנשענת על רע"ם והרשימה המשותפת. מפלגות שחלק מהח"כים שלהם מזדהים באופן פומבי עם חמאס, מגדירים אותו ארגון צדקה ומאשימים את מדינת ישראל ברצח עם ובפשעים נגד האנושות", אמר.

הוא הבהיר כי לא יתמוך בהקמת ממשלה כזו, והסביר כי המצב הפוליטי מחייב פשרות כדי למנוע בחירות נוספות: "אני רוצה להבהיר באופן חד-משמעי: זה לא יקרה. לא אתן יד להקמת ממשלה כזאת, שלתפיסתי תפגע בביטחון ותחזיר את נתניהו לשלטון. במציאות שנוצרה, על מנת למנוע בחירות נוספות ולשים קץ לעידן נתניהו, אין מנוס מקבלת החלטות קשות ומהכרעה בסוגיות שבהן ניתן לגלות גמישות ולהגיע להבנות".

עם זאת, הדגיש כי עצם קיומו של משא ומתן אינו מבטל את עמדותיו העקרוניות: "הבנה אינה ויתור על עקרונות, והידברות אינה מחיקה של קווים אדומים".

בהתייחסו לסוגיית גיוס החרדים, הבהיר: "אני עדיין סבור שהמודל הנכון הוא חוק גיוס לכולם. יחד עם זאת, לנוכח תוצאות הבחירות, עלינו לבחון אפשרויות להגיע להסכמות, גם על בסיס מתווים שגובשו בעבר".

ליברמן הזכיר את הצעת חוק הגיוס שקידם בשנת 2018, לצד מתווים נוספים שנידונו בשנים האחרונות: "בשנת 2018 הבאתי הצעת חוק גיוס שנוסחה על ידי צה"ל ומערכת הביטחון. בהמשך פורסם דו"ח שקדי, והקואליציה הנוכחית גיבשה הצעת חוק משלה. ברור לי שלאחר אירועי 7 באוקטובר גם החוק שהצעתי בשנת 2018 מחייב שינויים והתאמות, אך הוא עדיין מהווה בסיס ראוי לגיבוש הסכמות".

בהמשך הדגיש כי לא שינה את עמדתו בנוגע לחובת השירות ולתגמול המשרתים: "לא ויתרתי על עקרון הגיוס, ולא על המחויבות להרחבת ההטבות ולשיפור מעמדם של משרתי המילואים ואנשי הקבע. אני מזכיר כי בתקופת כהונתי כשר האוצר העליתי את שכר החיילים בסדיר ב-50%, ובהמשך הכנסתי את תוכנית "ממדים ללימודים" לתקציב המדינה".

לקראת סיום דבריו דחה ליברמן את הטענות כי המהלכים הפוליטיים שהוא מקדם נובעים משאיפה אישית להגיע לראשות הממשלה.

"אני לא פועל מתוך אמביציה אישית להיות ראש ממשלה בכל מחיר", כתב. "הדגשתי תמיד שמבחינתי זו אופציה ולא אובססיה. מאז 2019 ועד היום אני מקבל אין ספור הצעות מפתות מהצד השני. אני לא עסוק בתרגילים פוליטיים ולא מנסה להכשיל אף אחד".

את דבריו חתם בהצהרה כי השיקול היחיד המנחה אותו הוא טובת המדינה: "אני פועל ואמשיך לפעול מתוך מחויבות אחת בלבד: טובת מדינת ישראל ועם ישראל. זה מה שהנחה אותי לאורך כל הדרך, ורק זה יעמוד לנגד עיניי בכל החלטה שאקבל".