רותם, אימו של פעוט ממעון "לוצ'יק" באריאל, שבו נאשמות שלוש מטפלות בהתעללות חמורה ב-17 תינוקות ופעוטות, סיפרה היום (ראשון) על תחושותיה בעקבות חשיפת הפרשה ועל הקושי להבין כיצד לא הבחינה במתרחש.

בריאיון לתוכנית "בחצי היום" ברשת ב' אמרה האם: "אני שואלת את עצמי איך לא ראיתי את זה, זה לא נתפס".

לדבריה, היא עדיין אינה יודעת מה בדיוק עבר על בנה, מאחר שהמשטרה טרם הציגה להורים את הסרטונים המתעדים את המעשים. "אני לא יודעת מה לומר מה הייתה הפגיעה בילד שלי, אבל אני יודעת שהוא נפגע", אמרה.

רותם סיפרה כי רק בדיעבד החלה לקשר בין התנהגותו של בנה לבין החשדות שנחשפו. "לא ייאמן שאף אחד מאיתנו לא ידע על הזוועות שמתחוללות שם. בגיל כזה סימנים על הגוף תמיד יכולים להיות מוסברים. אבל עכשיו אני מבינה למה הוא היה בוכה אז כל לילה בצרחות", אמרה, "הלב שלי מרוסק".

בהמשך ביקשה להעביר מסר להורים אחרים: "תקשיבו לילדים שלכם, הם יודעים הכול".

שלוש המטפלות הנאשמות בפרשה, נטליה קסילבסקי, דרינה חלופה ואנה פגלסקי, התייצבו הבוקר בבית המשפט, שם המתינו להן הורים רבים.

"זו הפעם הראשונה שאני רואה אותן מאז שהתפוצצה הפרשה", סיפרה רותם. "רעדתי כל הדרך לשם".

על פי כתב האישום, השלוש ביצעו מאות מעשי התעללות ב-17 תינוקות ופעוטות ששהו במעון, תוך שימוש בשיטות ענישה אלימות.

בין היתר מתוארת בכתב האישום "שיטת החניקות", שבמסגרתה אחזו הנאשמות בראשי הפעוטות וחסמו בכוח את דרכי נשימתם באמצעות ידיים, נייר או בד, תוך מניעת יכולתם לזוז.

"הנאשמות נהגו לטלטל את הפעוטות, לכופף את ראשם וגופם קדימה ולהצמידם בכוח למזרנים לפרקי זמן ממושכים", נכתב בכתב האישום. עוד נטען כי בחלק מהמקרים המשיכו המטפלות לחסום את דרכי הנשימה גם לאחר שהפעוטות השתנקו, האדימו ונאבקו לנשום, עד כדי ערפול חושים ואובדן שיווי משקל.

כתב האישום מתאר גם שימוש ב"שיטת הקשירות", שבמסגרתה נעטפו הפעוטות בחוזקה בבדים ובשמיכות, כשידיהם צמודות לגופם, באופן שמנע מהם לזוז.

בחלק מהמקרים, על פי האישום, האכילו אנה ודרינה פעוטות בכוח בעודם קשורים, תוך הטיית ראשיהם לאחור, הפעלת לחץ לפתיחת פיהם ודחיסת מזון במהירות ובכוח.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים הדגישה הפרקליטות את המסוכנות הנשקפת לטענתה מהנאשמות, בשל חומרת המעשים, תדירותם וגילם הצעיר של הפעוטות.