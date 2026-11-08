התפתחות בתביעת לשון הרע שהגישה שרה נתניהו בעקבות פרסומים שייחסו לה העברת מידע מוקדם על חיסולו של מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה.

בדיון שנערך היום (ראשון) בבית משפט השלום בירושלים, הסכימה רעיית ראש הממשלה להצעת השופט אליעד וינשל לסיים את ההליך נגד גופי התקשורת שדיווחו על הפרשה, ולהותיר את התביעה נגד מי שפרסם את הטענה המקורית.

התביעה, שהוגשה על סך חצי מיליון שקלים, כוונה נגד חדשות 12, קשת 12, כאן 11, העיתונאי עמרי מניב ואודי מזרחי, מנהל ערוץ הטלגרם "חדשות בזמן".

במוקד הפרשה עומדת טענתו של מזרחי כי נתניהו סיפרה לחברתה על חיסולו המתוכנן של נסראללה שלושה ימים לפני ביצוע הפעולה. לדבריו, המידע הגיע אליו דרך נכדה של ורד גרוס, חברתה של רעיית ראש הממשלה.

במהלך הדיון הציג מזרחי את גרסתו להשתלשלות הדברים. "כל פעם שרצינו לקבל מידע היינו שואלים את הנכד והוא היה שואל את הסבתא והיא שואלת את נתניהו", אמר.

מנגד, רעיית ראש הממשלה דוחה את הטענות. במסגרת הליך גילוי המסמכים אישרה כי היא מכירה את גרוס ונמצאת עמה בקשר, אולם הבהירה כי המפגשים והשיחות ביניהן אינם תכופים.

נתניהו הכחישה כי מסרה לגרוס פרטים על פעילות צבאית מתוכננת, לרבות תקיפות באיראן או חיסול נסראללה. בתצהיר שהגישה הבהירה: "אינני משתתפת בדיונים ביטחוניים ואין לי גישה למידע ביטחוני".

מזרחי, לעומת זאת, התעקש כי המקור שממנו קיבל את המידע הוכיח את אמינותו בעבר. "השיחה הייתה לפני שהם טסו לארה"ב לפגישה עם טראמפ, כל פרסום מהמקור הזה היה מדויק, פרסמנו שלושה ימים לפני החיסול שימיו של נסראללה ספורים", טען.

השופט ביקש ממזרחי להבהיר כיצד נודע לו על עיתוי החיסול, ומזרחי הסביר כי מעולם לא שוחח ישירות עם גרוס. "הסבתא היתה פטפטנית, איתה לא דיברתי באופן ישיר, אבל היא אישה מקסימה ואמינה. בשלב מסוים הבנתי שזה מסוכן אבל לא רציתי לחשוף אותה ולא לפגוע בה", אמר.

בהמשך ביקש השופט וינשל לקדם הסכמה שתצמצם את המחלוקת המשפטית. הוא פנה לעורך דינה של נתניהו, אוריאל חור ניזרי, ולנציגי כלי התקשורת, והציע להבחין בין האחריות לפרסום הטענה המקורית לבין הדיווחים שבאו בעקבותיה.

על פי ההצעה, ההליך נגד חדשות 12, קשת 12, כאן 11 ועמרי מניב יבוטל, בכפוף לכך שיפרסמו את פסק הדין באותה דרך ובאותה מתכונת שבה פורסמו הדיווחים המקוריים.

נתניהו הסכימה למתווה, וכך נותר מזרחי הנתבע היחיד בתביעה.