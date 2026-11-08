היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, התייחסה היום (ראשון) לטענות בדבר פגיעה בטוהר הבחירות לכנסת ה-26, והבהירה כי לא הוצגה בפניה תשתית ראייתית שעשויה להוביל לשינוי בתוצאות.

בהרב-מיארה הדגישה בנאומה במסגרת ההשתלמות השנתית של משרד המשפטים באילת כי על בסיס המידע המצוי בידיה, אין כיום ראיות המעידות על פגיעה בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות.

"אינני מכירה תשתית שיש בה, ולו בקירוב, כדי להשפיע על תוצאת הבחירות או לבסס טענה להשפעה שיכולה להביא לשינוי בתוצאות הבחירות", אמרה על רקע העימות בינה לבין ראש השב"כ דוד זיני בנוגע לחקירת החשדות.

עם זאת, הבהירה כי ככל שיוצג מידע חדש שלא נבחן עד כה, הוא ייבדק ויטופל בהתאם לחוק.

בהמשך התייחסה לאפשרות של פתיחת חקירות בעקבות חשדות לעבירות הקשורות לבחירות, והדגישה כי ההחלטות מתקבלות על בסיס ראיות ולא משיקולים פוליטיים.

"כאשר יש תשתית ראייתית - מי שצריך להיחקר ייחקר. זה לא עניין של ימין או שמאל. זה לא עניין של יהודי או ערבי. ההחלטה אם לחקור אדם היא החלטה מקצועית, עניינית ושוויונית. כך היה וכך יהיה", הצהירה.

היועצת המשפטית לממשלה גם הביעה תמיכה בהתנהלות יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, וציינה כי הוא מלווה את הנושא במקצועיות ובאחריות, תוך הקפדה על טוהר הבחירות ושמירה על אמון הציבור. לדבריה, הוא יעודכן בכל התפתחות.

בהמשך דבריה תקפה בהרב-מיארה בחריפות את חוק מח"ש, שאותו הגדירה "כמוסת רעל" המפרקת את המחלקה לחקירות שוטרים מבפנים.

לטענתה, החוק מאפשר רדיפה של שוטרים, פרקליטים ועיתונאים, ועלול לפגוע בעצמאותם של גורמי האכיפה וביכולתם למלא את תפקידם.