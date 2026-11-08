אלפי שלוחי חב"ד מרחבי העולם השתתפו היום (ראשון) בצילום התמונה הקבוצתית המסורתית בחזית המרכז העולמי של חב"ד, בניין 770 שבברוקלין, ניו יורק, במסגרת כינוס השלוחים העולמי השנתי.

השלוחים, הפועלים ב-111 מדינות וביותר מ-4,000 קהילות יהודיות, התייצבו זה לצד זה לצילום שהפך לאורך השנים לאחד מסמליו הבולטים של הכינוס.

בחב"ד מציינים כי התמונה השנה נושאת משמעות מיוחדת, על רקע האתגרים הניצבים בפני קהילות יהודיות ברחבי העולם, ומבקשת להעביר מסר של אחדות, גאווה יהודית וחוסן.

הכינוס מתקיים במקביל לסיום אמירת הקדיש לעילוי נשמתם של 16 נרצחי הפיגוע במסיבת החנוכה של חב"ד בחוף בונדיי שבסידני, אוסטרליה, בדצמבר אשתקד. בין הנרצחים היה שליח חב"ד, הרב אלי שלאנגר הי"ד.

כינוס השלוחים צילום: איציק בלניצקי

הרב מנדי קוטלרסקי התייחס למשמעות האירוע השנה ואמר כי דווקא בתקופה שבה יהודים רבים זקוקים לחיזוק ולעידוד, השלוחים ממשיכים בפעילותם ברחבי העולם.

"לפני פחות משנה איבדנו 16 נשמות יקרות בפיגוע המחריד במהלך חגיגת החנוכה בחוף בונדיי, ובכל זאת, כבר בערב שלמחרת הודלקו חנוכיות בכיכרות ציבוריות ברחבי העולם, באור גדול יותר ובמספרים חסרי תקדים מאי פעם", סיפר.

לדבריו, לאורך ההיסטוריה היהודית התשובה לאירועים קשים הייתה תמיד הגברת הפעילות והפצת האור. "התמונה הזו שולחת מסר ברור: העם היהודי חי, חזק, גאה, ואנחנו לא הולכים לשום מקום".

במקביל, בחב"ד מדווחים על התרחבות משמעותית של מערך השליחות בעולם. בשנה האחרונה הצטרפו מאות משפחות חדשות, בהן כ-70 משפחות בישראל בלבד.

כיום פועלות במסגרת מערך השליחות 6,489 משפחות ברחבי העולם, מתוכן 1,401 משפחות בישראל.

יו"ר צעירי אגודת חב"ד בישראל, הרב יוסף יצחק אהרונוב, התייחס למפעל השליחות שהקים הרבי מליובאוויטש ולמעמדם של בתי חב"ד בקרב יהודים ברחבי העולם.

לדבריו, המושג "בית חב"ד" הפך לחלק בלתי נפרד מהחיים היהודיים, אך מאחוריו עומדות עשרות שנים של פעילות והשקעה בבניית רשת קהילתית בינלאומית.

"יהודי יכול להיות רחוק מאוד מביתו, ובכל זאת לדעת שיש דלת שהוא יכול לדפוק עליה בלי להסביר מי הוא ומה השקפתו. הוא יהודי, ולכן זה גם הבית שלו", אמר הרב אהרונוב.