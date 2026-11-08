האפשרות שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן יישב בממשלה אחת עם ש"ס ויהדות התורה מעוררת התנגדות גם בתקשורת החרדית.

מגיש רדיו 'קול חי', מנחם טוקר, תקף היום (ראשון) בחריפות את ליברמן, האשים אותו בהובלת השיח נגד הציבור החרדי בשנים האחרונות ודרש ממנו להתנצל לפני כל שיתוף פעולה פוליטי.

בפתח תוכניתו 'זמן אוויר' התייחס טוקר לדיווחים על האפשרות לחיבור פוליטי בין ליברמן למפלגות החרדיות והביע את אכזבתו.

"האמת היא, אני קצת עצוב ממה שקרה עם ליברמן. זה שאומרים שאולי ליברמן פתאום יתאחד איתנו, עם ג' ועם ש"ס, לא יודע", אמר.

טוקר הזכיר את התבטאויותיו של ליברמן נגד החרדים בשנים האחרונות וטען כי הן תרמו להתגברות העוינות כלפי הציבור החרדי.

"אחרי שהבן אדם הזה חמש שנים פותח את הפה עלינו, זורק אותנו לזבל, על מריצות. כמה מאזינים שלנו חטפו מכות ויריקות בכל מיני מקומות חילוניים מהשנאה שהוא יזם", טען.

לדבריו, "כל הבנטים וכל אלה רק באו בעקבותיו. הלגיטימציה שהם קיבלו לשנוא ולרדת עלינו הייתה ממנו. הוא היה הראש לכל השנאה שיש נגד החרדים בשנים האלה".

בהמשך התייחס גם לצעדים הכלכליים שקידם ליברמן בתקופת כהונתו כשר האוצר, אך הדגיש כי מבחינתו הפגיעה העיקרית הייתה ביחסו לציבור החרדי. "עזבו את הכסף שקיצץ כשהיה שר האוצר. עזבו את כל הדברים האלה. ללכת לשבת איתו? הבן אדם הרג אותנו. הרג, הרג, הרג", אמר.

במהלך השידור השמיע טוקר את התבטאותו של ליברמן בעבר, שבה הציע להעלות את נתניהו והחרדים על מריצה ולהוביל אותם למזבלה.

בעקבות הדברים תקף את יו"ר ישראל ביתנו וכינה אותו "איש רע, אנטישמי, שונא דת, שונא יהדות".

"הוא צריך לבקש סליחה, הוא צריך לבקש מחילה, הוא צריך להגיד: חבר'ה, עשיתי עליכם סיבוב. ואז זה כבר משהו אחר", אמר טוקר, שהבהיר כי מבחינתו לא ניתן להתעלם מההתבטאויות הקשות רק בשל האפשרות להקמת ממשלה משותפת.

עם זאת, טוקר הדגיש כי למרות התנגדותו האישית, ההכרעה הסופית נתונה בידי גדולי ישראל, וכי יקבל כל החלטה שיקבלו בנוגע להצטרפות לממשלה עם ליברמן. "ברגע שגדולי הדור יפסקו, אנחנו עפר לרגליהם ונעצום את העיניים ונגיד: זה מה שצריך לעשות", הבהיר.

לדבריו, אם שיתוף הפעולה יאפשר לקדם פתרונות לסוגיית הגיוס ולצרכים נוספים של הציבור החרדי, והרבנים יתמכו במהלך, הוא יתייצב מאחוריהם. "אנחנו הולכים אחרי גדולי הדור באש ובמים תמיד. אבל עד שנשמע אותם, יש כל מיני עסקנים ומערבבים שחושבים שהכול טוב. חבר'ה, יש גבול", אמר.

לקראת סיום פנה טוקר לנציגי הציבור החרדי, ובהם ח"כ יעקב אשר, וקרא להם שלא למהר להסכמות עם ליברמן ולדרוש ממנו ויתורים משמעותיים והתנצלות. "תוציאו ממנו הכל, הכל. ברגע שהוא מוכן לתת הכל, שיבקש סליחה כל יום, שיכתוב 700 פעמים סליחה, שיעשה דרמה", דרש.

את דבריו חתם בנימה אישית: "עכשיו הורדתי את מה שהיה לי בלב. באמת כואב לי מאוד מאז ששמעתי שיש חיבור בין יהדות התורה לאיווט ליברמן".