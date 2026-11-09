נתניהו קורא לממשלת אחדות ללא קרדיט

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) סרטון שבו קרא להקמת ממשלת אחדות רחבה בראשותו, שתכלול את כלל מפלגות המחנה הלאומי, המפלגות החרדיות ושאר המפלגות הציוניות.

בתשובה לשאלה מה צריך לקרות כעת, השיב נתניהו: "אחדות. לפני יומיים קראתי להקמת ממשלת אחדות וזהו צורך השעה כי אי אפשר להקים ממשלה עם תומכי חמאס, עם ממשלה שתלויה בתומכי חמאס".

נתניהו הסביר את הצורך בממשלת אחדות על רקע האתגרים הביטחוניים: "אתה לא יכול להילחם באיראן ושאר גרורותיה באיסלאם הקיצוני, אם יש לך תומכי האיסלאם הקיצוני שאתה תלוי בהם בתוך הממשלה. ולכן ממשלת האחדות זה פשוט צורך הכרחי".

בהמשך הבהיר כי מבחינתו אין לפסול אף מפלגה ציונית מהשתתפות בממשלה: "הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות וזה צריך לכלול את כל שאר המפלגות הציוניות".

הוא הוסיף: "אני לא פוסל אף אחד ואף אחד לא צריך לפסול. די לחרמות, אנחנו צריכים לאחד כוחות לקראת האתגרים הגדולים שלפנינו".

כשנשאל מי צריך לעמוד בראש ממשלת האחדות, השיב כי ההובלה צריכה להינתן למפלגה הגדולה ביותר, הליכוד: "מי שצריך להוביל את הממשלה הזאת באופן טבעי זה המפלגה הגדולה ביותר. הליכוד בהנהגתי קיבלת את מרב הקולות, ברבע מיליון יותר קולות מהמפלגה הבאה בתור. אני מוכן להיכנס עכשיו לשיח עם כל מפלגה שרוצה לדון בעניין הזה".

נתניהו חתם את דבריו בקריאה לפתיחת שיחות בין המפלגות: "אנחנו נדון בזה, בעזרת השם נעשה את מה שצריך - ממשלת אחדות".