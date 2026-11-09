מפקד סיירת גבעתי, סגן-אלוף ע', התייחס היום (שני) למלאת שנה להשבתו של סגן הדר גולדין ז"ל לקבורה בישראל, לאחר שגופתו הוחזקה בידי ארגון הטרור חמאס במשך יותר מ-11 שנים.

בדבריו הדגיש המג"ד את המורשת שהותיר גולדין, ששירת כלוחם וכמפקד בסיירת גבעתי ונפל בקרב ברפיח במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014.

"הדר ז"ל היה סמל לערכים של אהבת הארץ, מנהיגות שקטה, ענווה ומצוינות. היום, שנה לאחר ששב לקבורה בישראל, אנו יודעים שרוחו ממשיכה להאיר את דרכנו בתוך הסיירת", אמר.

לדבריו, מורשתו של גולדין ממשיכה להיות חלק בלתי נפרד מהכשרת הלוחמים ומהפעילות המבצעית של היחידה: "כל פלגה חדשה שמתגייסת לומדת מיהו הדר, ונושאת בגאווה את המורשת שהשאיר אחריו. דמותו מלווה אותנו בכל אימון ובכל משימה מבצעית, וערכיו מהווים עבורנו מצפן שמוביל אותנו קדימה".

בהמשך התייחס המג"ד למשמעות השבתו של גולדין לאחר שנים ארוכות שבהן פעלה ישראל להשבתו: "שנה עברה מאז ששב הדר גולדין ז"ל אל מנוחת עולמים בביתו בישראל. הדר, לוחם ומפקד בסיירת גבעתי, לימד אותנו ששבועה של לוחם אינה פגה לעולם. חובתנו המוסרית והערכית הושלמה, אך דרכו, ערכיו ודמותו יישארו מצפן עבורנו בכל עת ובכל משימה. יהי זכרו ברוך".

המג"ד הוסיף כי השבתו של גולדין הייתה גם רגע משמעותי עבור דורות הלוחמים שגדלו בסיירת על מורשתו: "השבתו של הדר ז"ל לפני שנה הייתה סגירת מעגל של כבוד, אך גם תזכורת לכך שאנו חלק משושלת מפוארת וארוכת שנים. דורות של לוחמים בסיירת גבעתי גדלים על סיפור הגבורה, הערכים והאישיות של הדר. אנו ממשיכים לשמור על המדינה מתוך אותה רוח ממש - נחישות, אחוות לוחמים ואמונה צודקת בדרכנו".

גולדין נפל ב-1 באוגוסט 2014, במהלך פעילות מבצעית לאיתור מנהרות באזור רפיח, כאשר מחבלי חמאס תקפו את הכוח שבו שירת. גולדין היה אחד משני חללי צה"ל שגופותיהם נחטפו בידי חמאס במהלך מבצע צוק איתן, לצד סמ"ר אורון שאול ז"ל.

בקרב נפלו גם מפקד פלוגת הסיור, רס"ן בניה שראל, וסמ"ר ליאל גדעוני. גופתו של גולדין נחטפה לתוך מנהרה והוחזקה ברצועת עזה במשך 11 שנים ושלושה חודשים.

ב-9 בנובמבר 2025 הושבה גופתו לישראל, ויומיים לאחר מכן הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא.

הבוקר חשף צה"ל פרטים נוספים על המאמץ המודיעיני והמבצעי להשבתו, שבמהלכו אותרה ברפיח מערכת מנהרות באורך של יותר מ-16 קילומטרים, שכללה שלושה מפלסים וכ-80 חדרי שהייה ומפקדות של חמאס.

בחודש יוני האחרון השלימו כוחות יחידת יהל"ם ושייטת 13 את איטום מערכת המנהרות, באמצעות הזרמת יותר מ-30 אלף מטרים מעוקבים של בטון. בכך הושלם גם נטרול התשתית התת-קרקעית שבה הוחזק גולדין במשך שנים ארוכות.